LIVE: Sender Hobro Esbjerg ud af Superligaen?

FODBOLD:Hobro IK kan søndag aften sparke Esbjerg fB ud af Superligaen, hvis de for anden weekend i træk formår at besejre vestjyderne. Denne gang mødes de to hold på DS Arena med kampstart kl. 16.00.

Følg opgøret i vores liveblog herunder:

Hobro-træner Peter Sørensen har valgt at stille med 10 af de 11, der for en uge siden vandt 3-1 i Esbjerg. Kun Mathias Haarup har ikke fået genvalg på højrebacken, hvor Jesper Bøge i stedet træder ind i startopstillingen, efter at han senest var ude med sygdom:

Gæsterne fra Esbjerg har derimod ændret på to pladser i forhold til sidste weekend. På venstre back spiller Kevin Conboy i stedet for Jeppe Brinch, mens Pyry Soiro i angrebet afløses af Mohammed Dauda.