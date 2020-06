Hobro-træner ændrer på én position til ny skæbnekamp mod Esbjerg

FODBOLD:Hobro IK kan søndag aften sparke Esbjerg fB ud af Superligaen, hvis de for anden weekend i træk formår at besejre vestjyderne. Denne gang mødes de to hold på DS Arena, og hjemmeholdets cheftræner, Peter Sørensen, har valgt at stille med 10 af de 11, der for en uge siden vandt 3-1 i Esbjerg.

Kun Mathias Haarup har ikke fået genvalg på højrebacken, hvor Jesper Bøge i stedet træder ind i startopstillingen, efter at han senest var ude med en mindre skade:

Gæsterne fra Esbjerg har derimod ændret på to pladser i forhold til sidste weekend. På venstre back spiller Kevin Conboy i stedet for Jeppe Brinch, mens Pyry Soiro i angrebet afløses af Mohammed Dauda.

Følg superligakampen via livebloggen her på nordjyske.dk med kampstart kl. 16.00.