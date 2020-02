Hobro-træner efter nederlag: - Der var en del, der så fornuftigt ud

FODBOLD:Hobro IK endte i uvejr i mere end en forstand, da forårssæsonen i 3F Superligaen søndag åbnede med et 1-3-nederlag på udebane mod SønderjyskE.

Dermed var det hjemmeholdet, der håndterede den stride vind og regn på Sydbank Park, bedst.

- Jeg synes, at der var mange gode individuelle præstationer, men som hold tabte vi til et hold, der var mere kyniske og dygtige til det, de gør, konstaterer Hobro-træner Peter Sørensen.

Han ærgrede sig især over måden, hans hold gik til pause nede 0-2 på. Først udnyttede Johan Absalonsen en omstilling til at gøre det til 1-0, inden Hobro for alvor dummede sig i halvlegens sidste minut.

Målmand Jesper Rasks udspark blev fanget i modvinden, og det resulterede i Anders K. Jacobsens 2-0-mål.

- Jeg er ikke overrasket over måden, de scorede til 1-0 på. Det er de dygtige til, og det har jeg set dem gøre mange gange. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med, at de også scorer sådan mod os, men det er nemmere at forudse end at forhindre.

- Det andet mål er et sådan, som svære vejrforhold kan forårsage, hvis man ikke passer godt på. Det mål gjorde det meget mere vanskeligt for os, for nede 0-2 kunne vi godt spille en god anden halvleg, hvilket vi gjorde, uden at få noget med, siger Peter Sørensen.

Også anfører Jonas Brix-Damborg ærgrede sig over udviklingen i især første halvleg.

- Inden det første mål var vi meget på bolden og styrede begivenhederne, så det gør selvfølgelig ondt, at vi løb ind i kontrakniven på den måde, siger Jonas Brix-Damborg, der blev udskiftet i pausen i Hobros forsøg på at komme tilbage i kampen.

- Det må jeg respektere. Vi var bagud 0-2, og der skulle ske noget, og det gik så ud over mig i dag, siger Jonas Brix-Damborg.

Han blev erstattet af Mikkel Mejlstrup Pedersen, og selv om SønderjyskE også kom på 3-0, før Pål Alexander Kirkevold reducerede på et straffespark i overtiden, var Peter Sørensen godt tilfreds med mange af de ting, han så i anden halvleg.

- MP (Mikkel Mejlstrup Pedersen, red.) kom ind efter at have været ude i en tre ugers tid, og det så godt ud. Tjørne (Jacob Tjørnelund, red.) kom også ind og leverede en god anden halvleg, og Oliver (Oliver Thychosen, red.) kom ind og fremprovokerede et straffespark. Der var en del, der så fornuftigt ud, mener Peter Sørensen.

Hobro skal i kamp igen fredag, hvor det gælder en hjemmekamp mod FC Midtjylland.