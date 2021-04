Hobro-træner får hjælp efter sejrsløs stime: - Jeg ser det ikke som mistillid

FODBOLD: Et skidt 2021 uden sejre har sendt Hobro IK nærmere nedrykningsstregen i 1. division, og for at få vendt den trend har cheftræner Michael Kryger fået assistance på sidelinjen.

Torsdag blev AaB's tidligere cheftræner Jacob Friis og den tidligere Hobro-spiller Anders Egholm ansat som assistenttrænere i klubben. Lørdag skal den nye trænerkonstellation i ilden for første gang, når Hobro IK gæster Fremad Amager i nedrykningsspillet.

- Det er fantastisk, at vi har fået så dygtige folk ind. Friis og Anders har noget forskelligt at byde ind med, og jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt, siger Michael Kryger.

Han ser det ikke som nogen mistillidserklæring, at den resultatmæssige krise har fået Hobro til at styrke sig uden for banen.

- Jeg ser det ikke som mistillid, for havde de det, havde de vel fyret mig. Jeg tror bare, at de har anerkendt den udfordring, det har været, at vi har været for få trænere. Nu har vi fået de to mest kvalificerede folk ind, og det ser jeg slet ikke som noget negativt.

- Det er jo ikke, sådan at Jens (sportschef Jens Hammer Sørensen, red.) en dag er kommet og har sagt, at han nu havde ansat nogle.

- Lige siden Peter (daværende cheftræner Peter Sørensen, red.)stoppede har vi talt om at få flere ressourcer ind. Det har bare handlet om at finde de rigtige, og det har vi gjort nu. Jeg synes timingen er rigtig god her før de afgørende kampe, for der er ingen tvivl om, at det vil give os et løft, siger Michael Kryger.

Mens han efter mange år som assistenttræner fik sit første cheftrænerjob, da Peter Sørensen i februar sagde sit job op, kommer Jacob Friis til Hobro med cheftrænererfaring fra AaB.

- Jeg kommer selvfølgelig til at udnytte den ressource, som Friis er. Det ville være tosset ikke at udnytte hans kompetencer. Det er en virkelig dygtig fodboldtræner, hvilket hans tid i AaB også vidner om. Både Friis og Anders er ansat som assistenttrænere, men vi kommer selvfølgelig til at gøre tingene sammen. Sådan har vi altid gjort det i den her klub, siger Michael Kryger.

Lørdagens udekamp mod Fremad Amager fløjtes i gang klokken 15.