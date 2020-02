Hobro-træner fik negative svar i afklapsning

FODBOLD:Hobro IK's superligahold løb lørdag ind i en mindre øretæve, da det på træningslejren i Belek i Tyrkiet blev til et 2-5-nederlag til norske Strømsgodset.

Allerede ved pausen var Hobro bagud 0-3, og cheftræner Peter Sørensen erkendte, at hans hold var oppe mod overmagten.

Hobro IK - Strømsgodset 2-5 0-1 Lars-Jørgen Salvesen (9. minut) 0-2 Johan Hove (32. minut) 0-3 Mikkel Maigaard (45. minut) 0-4 Moses Mawa (72. minut) 1-4 Edgar Babayan (75. minut) 1-5 Moses Mawa (80. minut) 2-5 Pål Alexander Kirkevold (82. minut) Hobros opstilling (4-4-2): Jesper Rask - Brandon Onkony (Jesper Bøge, 61. minut), Simon Jakobsen, Rasmus Minor, Mathias Haarup - Emmanuel Sabbi (Oliver Thychosen, 67. minut), Hamse Hussein, Jonas Brix-Damborg, Edgar Babayan, Imed Louati (Don Deedson Loucius, 77. minut), Pål Alexander Kirkevold VIS MERE

- Jeg sidder tilbage med en ambivalent fornemmelse. Jeg kan ikke lide, når der bliver scoret mange mål mod os, eller når vi taber, og det er selvfølgelig en negativ følelse.

- Når jeg alligevel tænker, at det var en god kamp for os, er det jo, fordi man gerne vil have nogle svar ud af sine træningskampe, og når vi ser bort fra, at vi mødte en god modstander, var der også ting, vi var for dårlige til.

- Vi lærte noget om, hvem der er gode nok, hvem der ikke er gode nok, og hvordan vi ikke kan spille. På den måde kan vi godt få noget positivt ud af et negativt resultat, siger Peter Sørensen.

Han kan pege på flere områder, hvor Hobro ikke var gode nok mod Strømsgodset.

- Der er nogle ting, der ikke hænger godt nok sammen. Vores pres var for nemt at spille forbi, og vi var for nemme at skabe chancer imod, og det er der forskellige forklaringer på. Nogle af dem er strukturelle, og andre er individuelle, siger Peter Sørensen.

Han sender sit hold i kamp igen på torsdag, hvor Fredericia fra 1. division er den sidste opgave på træningslejren i Tyrkiet, men inden da er der altså nok at arbejde med.

- Vi tabte til et bedre hold, der udstillede vores problemer, og det er bedre, end at vi havde mødt et kazakhstansk 2. divisionshold, som vi måske havde slået, men ikke fået de samme svar ud af, siger Peter Sørensen.