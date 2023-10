Hobro-træner føler sig snydt i nøglekamp

Hobro IK var bagud med 1-3, da Oliver Klitten blev nedlagt i Koldings straffesparkfelt. I stedet for et straffespark til Hobro fik backen et gult kort for film. Det var et afgørende øjeblik i 1. divisionskampen, der overskyggede det generelle kampbillede af topopgøret.

Kampen endte i et Hobro-nederlag på 2-3, og efterfølgende var der ingen tvivl om, hvad Hobro-træner Martin Thomsen mente om den situation.

- Jeg har lige set den på video, og der er jo kæmpe straffe. Kolding-spilleren havde en advarsel i forvejen og mig bekendt, er det en rød billet. Det er sindssygt bittert, at vi ikke får den kendelse. Det kunne have ændret kampen. Vi havde højst sandsynligt scoret, og de havde været en mand mindre. Dommeren lavede en fejl i dag, og det gik ud over os.

- Så det er ærgerligt, at vi ikke spillere i en række højere, siger Martin Thomsen med et smil, som refererer til, at der ikke er VAR i landets næstbedste række.

Hobro IK - Kolding IF 2-3 (1-1) Fodbold, NordicBet Liga (1. div)

Mål: Muamer Brajanac HIK (27. minut) 1-0, Thomas Mikkelsen KIF (45. minut) 1-1, Albert Nørager KIF (57. minut) 1-2, Paul Ngongo KIF (63. minut) 1-3, Muamer Brajanac HIK (94. minut) 2-3.

Advarsler: Frederik Mortensen HIK (5. minut), Christian Vestergaard KIF (43. minut), Albert Nørager KIF (46. minut), Patrik Tjørnelund KIF (47. minut), Oliver Klitten HIK (64. minut), Mathias Kristensen KIF (79. minut), Emil Søgaard HIK (81. minut).

Startopstilling Hobro (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Simon Jakobsen (Jacob Tjørnelund 68. minut), Frederik Dietz - Oliver Klitten (Jesper Bøge 68. minut), Mads Freundlich, Frederik Mortensen, Villads Rasmussen (Mathias Kristensen 57. minut), Lukas Klitten (Sebastian Beraque Rasmussen 84. minut) - Laurs Skjellerup (Moubarack Compaoré (68. minut), Muamer Brajanac

Tilskuere: 932

Fortrøstningsfuld

Hobro IK's Muamer Brajanac fik reduceret til slutresultatet 2-3 i de døende minutter af kampen, men da var det for sent til at gøre en forskel. Hjemmeholdet var ellers godt med i første halvleg, men det så ud til smuldre for Hobro, da Kolding udlignede til 1-1 lige inden pausen.

- Jeg er ærgerlig over, at vi lukkede det mål ind. Mål ændrer kampe, og det gjorde det her især. Anden halvleg blev en kamp på Koldings præmisser, siger cheftræneren om kampen.

Hobros unge midtbanedirigent Mads Freundlich var også ekstremt skuffet over at stå med nul point - for femte hjemmekamp i træk.

- Vi vidste, at Kolding er et svært hold at spille i mod. Vi kom først i gang efter 20-25 minutter, og vi skal bare blive bedre til at finde nogle bedre løsninger, når vi har bolden. På den måde kunne vi selv have lukket kampen i stedet for, at de får chancen for at komme tilbage, fortæller han.

På trods af den uheldige hjemmebanestime ligger himmerlændingene i øjeblikket på femtepladsen halvvejs inde i grundspillet af NordicBet Ligaen, og det er trods alt et plaster på såret.

- Overordnet er jeg tilfreds med, hvordan vi har afviklet vores første 11 kampe. Jeg synes, at vi har fortjent at ligge i top-seks. Så er det bare vores opgave, at vi også ligger der, når de næste 11 kampe er spillet, siger cheftræner Martin Thomsen.

Hobro IK skal forsøge at forblive i top-seks, når himmerlændingene om en uges tid, skal en tur til Næstved på Sydsjælland.