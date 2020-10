Hobro-træner før kampen om top-seks: Vi skal gerne være mindre gavmilde

FODBOLD:Hobro IK skal gerne snart have yderligere gang i pointhøsten, hvis de skal med blandt de seks bedste hold, der skal spille om oprykning til landets bedste række.

Lørdag får de besøg af Fremad Amager, der ligger blandt de seks bedste hold, men Hobro må undvære et par af de helt store profiler.

Lejesvenden Amel Mujanic har hurtigt sparet gule kort sammen, så han er i karantæne til lørdagens opgør. Og her må Hobro også undvære angriberen Don Deedson, der også var ude i den seneste kamp, hvor holdet tabte på hjemmebane til Esbjerg.

- Det gør selvfølgelig, at vi endnu engang skal ud at finde på noget nyt. Vi var gode mod HB Køge, hvor Deedson var med, og vi var gode mod Esbjerg, hvor Anel så måtte gå ud. Man vil jo gerne have kontinuitet, og det har vi ikke haft meget mulighed for i den her sæson. Der er ikke for mange at tage af i forvejen, siger træner Peter Sørensen.

- Fremad Amager har kun tabt til fire af de hold, der ligger i top seks, så på den måde bliver det en interessant styrkeprøve, for det er jo der, vi også gerne selv vil høre til. Vi skal gerne være mere skarpe i deres felt og knap så gavmilde, som vi har været i eget felt. Modstanderne skal gerne komme til at arbejde lidt mere for deres mål, siger han.

Han kan håbe, at der er forstærkning på vej i form af den tidligere FCK'er Danny Amankwaa, der spillede med i tirsdagens reservekamp.

- De snakker i hvert fald sammen, ved jeg, siger Peter Sørensen.

Der er kampstart på DS Arena klokken 15.00.