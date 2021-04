Hobro-træner frygter skade til profil: - Hvis jeg kunne, spillede jeg med ti af ham

FODBOLD:Der måtte en båre til, da Mads Hvilsom skulle skiftes ud i lørdagens opgør på DS Arena, hvor Hobro spillede uafgjort med Hvidovre.

Det lignede et vrid, som sendte angriberen ud af kampen. Dermed skal cheftræner Michael Kryger måske undvære den erfarne offensivspiller de kommende kampe. Det frygter han i hvert fald.

- For mig er Mads Hvilsom indbegrebet af en Hobro-spiller. Kunne jeg spille med et hold, hvor der var ti Mads Hvilsom'er, så gjorde jeg det. Han er altid den, der løber mest, arbejder mest og sætter holdet over sig selv. Så jeg vil være ked af, hvis han er skadet, siger han.

Tidligere på sæsonen har offensivspillerne Pål Alexander Kirkevold, Don Deedson og Imed Louati været ude med skader i længere tid. Nu kan Hvilsoms fravær tynge den offensiv, som ellers var blevet skadesfri op til foråret.

- Men jeg har ingen idé om, hvordan det ser ud med ham, siger den vikarierende cheftræner.

Hvilsom spillede lørdag på den centrale midtbane sammen med Jonas Brix-Damborg og Danny Amankwaa. Christian Cappis og Mikkel M. Pedersen var nemlig ramt af skader og kunne således ikke spille nok minutter til en startplads.

Det betød, at Amankwaa og Hvilsom prøvede sig an i nye roller.

- Det var jo af nød, men når det er sagt, så har jeg gennem ugen tænkt, at det kunne blive godt, når jeg så på den midtbane. De er dynamiske spillere, mens Jonas kan holde balancen, siger Kryger.

Med det ene point mod Hvidovre har Hobro fem point ned til den ene nedrykningsplads i 1. divisions nedrykningspulje.