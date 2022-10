Hobro-træner har skuffet profiler før pokalbrag

FODBOLD:Efter et nærmest surrealistisk fodboldeventyr i Superligaen har Hobro IK i de seneste sæsoner igen måttet indstille sig på et liv på næstbedste klasse, men onsdag aften er der for en stund en duft af gamle dage over DS Arena.

De forsvarende danske mestre fra FC København kommer således på besøg i tredje runde af pokalturneringen.

- Vi spiller for at gå videre, for det er jo det, det handler om. Selv om vi skal møde Skandinaviens største klub, der i de sidste uger har mødt verdens måske bedste hold i Manchester City to gange, har vi en tro og et håb om, at vi kan levere en overraskelse, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Det ville i givet fald ikke være første gang, at Hobro driller Danmarks største fodboldklub. FC København var senest på besøg i Hobro 15. september 2019. Den tilbagevendte tidligere landsholdsstjerne Nicklas Bendtner fik debut for københavnerne, men Hobro vandt alligevel kampen 2-1.

10. august 2014 var Martin Thomsen selv på banen, da Hobro i det første kapitel af superligaeventyret vandt med sensationelle 3-0 i Parken.

- Den kamp og så den første hjemmekamp mod Brøndby (Hobro vandt 2-0, red.) står som de to største oplevelser i min spillerkarriere. Det var så overvældende, fordi det jo også skete relativt sent i min karriere. Hvis vi slår dem ud i morgen (onsdag, red.), vil det være min hidtil største oplevelse som træner, så det kunne være en fed skalp at få, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren kommer dog som i de første pokalrunder mod Vejgaard og SfB-Oure til at lave flere ændringer i forhold til det hold, der sædvanligvis spiller i Nordicbet Ligaen.

- Jeg kan godt løfte sløret for, at Jonathan Fischer som i de første pokalkampe kommer til at stå på mål, og vi kommer også til at lave flere ændringer end det, men det bliver færre end i de foregående runder.

- Vi skal sørge for at holde alle skarpe, og der er også en fysisk del at være opmærksom på. Vi har en sindssyg vigtig kamp i weekenden, så vi har øje for belastningen hos den enkelte spiller. Derfor kommer vi nok også til at foretage nogle af udskiftningerne tidligere, end vi plejer, siger Martin Thomsen.

Han erkender dog, at det har været sværere at overbevise stamspillerne om, at de ikke skal starte inde mod FC København, end det har været i de foregående pokalrunder.

- Det er jo en kamp, som alle gerne vil spille. Det er ung som gammel, og det er fedt at mærke den gnist hos spillerne, selv om flere af dem jo har spillet mod FCK før. Det er en hårfin balance for os, men jeg har da måttet give nogle trælse beskeder. Der er nogle af dem, der er blevet skuffede over, at de ikke skal starte, men omvendt kan de jo så komme ind og få en vigtig rolle senere i kampen, siger Martin Thomsen.

Der er kampstart på DS Arena klokken 17.45.