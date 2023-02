Hobro-træner har store forventninger til Ronnie Schwartz

HOBRO:Hobro IK tyvstarter forårssæsonen i landets næstbedste fodboldrække, når Nordicbet Ligaen lørdag eftermiddag åbnes med en udekamp mod Hillerød.

Kampen skulle egentlig have været afviklet lørdag 12. november, hvor en lukket Storebæltsbro imidlertid forhindrede Hobro i at nå frem.

Hillerød blev før sæsonen udråbt til at være den store nedrykningsfavorit, men nordsjællænderne overraskede alt og alle mod slutningen af efteråret med sejre over Vendsyssel, Vejle og Sønderjyske og har overvintret på ottendepladsen fem point foran Hobro, der er første hold under nedrykningsstregen.

- Det er en rigtig vigtig kamp og den første af mange finaler for os i foråret. Taber vi, er vi et godt stykke efter Hillerød, mens vi med en sejr kan trække dem med ned i slagsmålet i bunden, konstaterer Hobro-træner Martin Thomsen.

Han har i løbet af vinteren fået forstærket sit hold med Mathias Haarup og Ronnie Schwartz, mens Victor Bak Jensen og Mads Hvilsom er forsvundet.

- I forhold til styrken af truppen er vi vel nogenlunde status quo sammenlignet med efteråret. I starten troede vi egentlig ikke, at det var muligt at få Haarup ind, men da muligheden opstod, blev det en stor prioritet for os. Han har vist et tårnhøjt niveau til træning, og jeg havde jo næsten glemt, hvor god han er, siger Martin Thomsen om Mathias Haarup, der altså nu er tilbage i Hobro efter et års afstikker til norske Jerv.

Ronnie Schwartz skal til gengæld hjælpe Hobro med at løse holdets største problem fra efteråret, hvor det kun blev til 8 mål i 16 kampe.

- Ronnie har vist til træning, hvor god en afslutningsfod han har. Fysisk skal han stadig bygge lidt på, men det er ikke en lang proces, for han har egentlig set fin ud. Jeg kan dog godt afsløre, at han ikke starter mod Hillerød.

- På sigt skal han dog spille med om at komme i startopstillingen. Mu og Deedson (Muamer Brajanac og Don Deedson, red.) har set fine ud som de to angribere i opstarten, men med Ronnies cv og alder skal han være et emne til en startopstilling i Hobro. Så skal vi sørge for at skabe nogle chancer til ham, så han kan score nogle mål, siger Martin Thomsen.

Lørdagens kamp mod Hillerød spilles på kunstgræs i Helsingør og fløjtes i gang klokken 13.