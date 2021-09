Hobro-træner kan mærke presset efter ny nedtur

FODBOLD:Nedturen lader til at være endeløs i Hobro IK.

Heller ikke i det niende forsøg blev det til sæsonens første sejr, da det lørdag blev til et 0-3-nederlag på hjemmebane til AC Horsens, og dermed er himmerlændingene stadig næstsidst i landets næstbedste fodboldrække.

- Det er en elendig følelse. Der var både et kæmpe frispark og en offside før deres første mål. Alt går imod os i øjeblikket, men vi må bare arbejde endnu hårdere, konstaterer Hobro-anfører Mikkel Mejlstrup Pedersen.

Den dårlige start på sæsonen er egentlig bare en fortsættelse af en nedadgående tendens fra foråret. I hele 2021 står Hobro IK kun noteret for to sejre.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke er ramte på selvtilliden. Vi går ind til hver kamp med stor tro på tingene, men vi får gang på gang bare smidt en kold spand vand i hovedet, siger Mikkel Mejlstrup Pedersen.

Dermed har Martin Thomsen også fået den noget nær værst tænkelige start på livet som cheftræner i Hobro IK. De ni kampe i Nordicbet Ligaen har givet fem nederlag og fire uafgjorte, mens det tilmed også blev til et exit i første runde af Sydbank Pokalen.

- Jeg er sat i spidsen for det her projekt, og jeg elsker at gå på arbejde hver dag, men det er klart, at også jeg higer efter en sejr. Det er en hård tid for en trup og en klub, der har haft det svært, og som jeg lige har sagt til drengene nede i omklædningsrummet, føler jeg virkelig med dem.

- De arbejder benhårdt hver dag, og niveauet til træning er virkelig blevet hævet de sidste 14 dage, efter at vi har fået nogle spillere tilbage fra skader. Det er det, der er vejen frem, siger Martin Thomsen, der også selv kan mærke presset.

- Det er klart. Det var ikke den start, jeg havde håbet på, men jeg finder en kæmpe motivation i at få det her vendt. Jeg arbejder benhårdt til dagligt, men ekstra hårdt i den her periode, hvor det hele er tungt. Det forlanger jeg også af spillerne, for det er som sagt vejen frem, siger Martin Thomsen.

Opbakningen til Hobro-træneren er da også stadig stor i spillertruppen, lyder det fra Mikkel Mejlstrup Pedersen.

- Der er stor tiltro til Martin, setuppet og taktikken. Der er sket en masse udskiftninger over sommeren, men jeg føler, at der er tegn på, at vi er på vej mod bedre tider. Jeg har en stor tro på, at det vender, og jeg føler, at det er lige oppe over, siger Hobro-anføreren.

Næste opgave for Hobro IK er dog den sværest mulige. På fredag venter en udekamp mod det suveræne tophold FC Helsingør.