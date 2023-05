Hobro-træner: - Nu skal det godt nok gå ret meget galt

NYKØBING:Der er noget med Hobro IK og forårsfornemmelser. For et år siden var det også via et stærkt forår, at himmerlændingene sikrede sig en ny sæson i 1. division.

Denne gang var udgangspunktet ikke helt så skidt, som det var for et år siden, men 22 point i 14 kampe og ikke mindst 25 Hobro-scoringer har bragt Martin Thomsens tropper snublende tæt på endnu en sæson i landets næstbedste række.

Det imponerende point- og scoringssnit står i skarp kontrast til efterårets målfattige præstationer, som skabte alvorlige miner på tilskuerpladserne på DS Arena.

I fredagens 2-1-sejr over Nykøbing FC viste Hobro essensen af den succesopskrift, som har spillet klubben frem til en position, hvor der vil være tale om et historisk kollaps, hvis det skal ende med nedrykning.

Hobro-træner Martin Thomsen er indbegrebet af en sindig jyde, og han lader sig ikke rive med, så det er stort, når han tør svinge sig op til at sige, at det nu begynder at ligne en velgennemført overlevelseskampagne fra Hobros side.

- Nu skal det godt gå ret meget galt, hvis vi skal ende med at rykke ned. I første omgang vil vi følge Fremad Amagers kamp mod Fredericia på søndag med stor interesse, og så må vi se, hvordan det ser ud efter den kamp, siger Martin Thomsen.

Alt andet end Fremad Amager-sejr vil reelt sikre Hobro mod nedrykning. Sagen er den, at Fremad Amager har en markant dårligere målscore, så selv med to Hobro-nederlag og to Fremad Amager-sejre og en uafgjort i amagerkanernes tre sidste kampe, vil Hobro slutte øverst af de to hold.

Offensiven blomstrer

Fredagens præstation i Nykøbing var på mange måder et godt udtryk for Hobros stabilitet og højnede kvalitet. Et tamt men dog ikke helt ufarligt Nykøbing-hold blev lukket godt ned, og Adrian Kappenberger kunne nøjes med at levere en stor redning i en kamp, som Hobro havde styr på.

- Simon Jakobsen sagde faktisk inden kampen, at han var helt sikker på, at vi nok skulle score to mål, og så handlede det bare om at holde Nykøbing på maksimalt en scoring, og det lykkedes jo meget godt, konstaterer Martin Thomsen, der bruger den forudsigelse til at beskrive holdets genfundne selvtillid.

- Vi går rundt med en tro på, at det offensive niveau er så godt, at vi kan score mål og skabe chancer i alle kampe. Vi har forsøgt at udvikle den offensive del af spillet, så vi får vores wingbacker meget mere med i det fremadrettede spil, og det har vi også set flere gode eksempler på i foråret, siger Martin Thomsen, der blandt andet har set Frederik Elkær tage store skridt i sin personlige udvikling.

Meget sigende for både Elkærs og Hobros forår, var det wingbacken, der scorede sejrsmålet mod Nykøbing, og inden da havde hans wingback-kollega Emil Søgaard gjort det til 1-0.

- Vi ser dagligt, hvor dygtig Emil Søgaard også er offensivt. Det er imponerende, at vi kan sætte ham op på en wingback, og så formår han at komme så meget med i feltet, som det var tilfældet. Vi har forsøgt at bringe flere spillere i den offensive del, og det er nok også det, vi ser resultatet af nu, siger Martin Thomsen, der kan sætte sig til rette søndag for at se Fremad Amager med en god mavefornemmelse.

- Vi har gjort det, vi skulle i denne runde, og lige meget hvad, så fik vi slået godt tilbage efter nederlaget til Fremad Amager, så jeg har under alle omstændigheder en god mavefornemmelse, siger Martin Thomsen.