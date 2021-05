Hobro-træner om fremtiden: Det er bedst, at jeg lader bestyrelsen melde noget ud

FODBOLD:Det sidste indtryk blev dårligt, da Hobro IK torsdag aften rundede sæsonen i landets næstbedste fodboldrække af.

Himmerlændingene kunne med en sejr i Hvidovre have vundet kvalifikationsspillet, men i stedet blev det til en 0-4-afklapsning i en kamp, der bar præg af, at der ikke længere var nedrykning på spil for Hobro.

- Jeg synes, at vi leverede en bedre indsats, end cifrene viser, men uanset hvor ked jeg er af det, sker der bare noget med et fodboldhold, når det har været i en intens bundkamp og så slipper ud af den.

- Der ryger nogle procenter, og når der gør det, er det svært at vinde fodboldkampe. Jeg har takket spillerne for, at de steppede op, da det virkelig gjaldt, og det var jo i de tre kampe mod Fremad Amager, Skive og Kolding, hvor vi hentede syv point. Det var dér, vi reddede os, konstaterer Hobro-træner Michael Kryger.

Hvidovre IF - Hobro IK 4-0 (2-0) Mål: 1-0 Magnus Westergaard (30. minut), 2-0 Marcus Lindberg (40. minut), 3-0 Marcus Lindberg (straffespark, 63. minut), 4-0 Mikkel Nøhr Christensen (90. minut) Advarsler: Mikkel Mejlstrup Pedersen (Hobro, 46. minut), Jonas Brix-Damborg, Hobro (62. minut) Hobros opstilling (3-5-2): Adrian Kappengerger - Mathias Haarup, Hugo Andersson, Jesper Bøge - Mikkel Mejlstrup Pedersen, Oliver Thychosen (Christian Hørby, 61. minut), Jonas Brix-Damborg, Danny Amankwaa (Oliver Bramming, 85. minut), Jacob Tjørnelund - Frederik Brandt Jørgensen (Frederik Elkær, 46. minut), Imed Louati (Mads Freundlich, 70. minut) VIS MERE

Han blev i februar forfremmet fra assistenttræner til midlertidig cheftræner oven på Peter Sørensens opsigelse, men meget tyder på, at hans dage i klubben er talte. Michael Kryger blev i 2014 hentet til Hobro af sportschef Jens Hammer Sørensen, der tidligere på ugen blev fyret. Men Michael Kryger ønsker ikke at bekræfte, at han også snart er fortid i klubben.

- Det er bedst, at jeg lader bestyrelsen melde noget ud, når de mener, at tiden er inde til det, siger Michael Kryger.