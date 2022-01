Hobro-træner regner med AaB-emne i foråret

FODBOLD:Det var næsten overstået, før det var begyndt, da Hobro IK fredag tog imod Randers FC i vinterens anden testkamp frem mod forårssæsonen.

Efter bare 18 minutters spil førte det kronjyske superligahold med 3-0, inden Hobro fik stoppet blødningen, så de cifre holdt kampen ud.

- Det gik hurtigt, må man sige. Man skal jo ikke tænke for negativt, så jeg stod faktisk derude og tænkte på, at det var en fin test.

- Vi har talt om at tage ansvar, og det er jo i modgang, at man viser sit værd. Jeg forsøgte også at give en opsang i pausen, og jeg er rigtig godt tilfreds med vores udtryk i anden halvleg. Det sidste kvarter af første halvleg var også ok, men vi må erkende, at vi blev spillet godt og grundt rundt i den første halve time.

- Vi forsøgte at gå op i nogle pres, men de var bare for gode til at spille uden om os. Det var ikke godt fra start, men det sluttede godt med en hæderlig indsats mod et godt hold med mange spillere, der har spillet europæisk i efteråret og jo skal igen i foråret, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Han måtte i fredagens kamp og i den kommende halvanden uges tid se bort fra angriberen Kasper Høgh, der er rejst med AaB på træningslejr på Malta, fordi de to klubber blot er formaliteter fra at indgå en aftale, der betyder, at Høgh med virkning fra næste sæson bliver AaB-spiller.

- Det er sådan, det er. Nogle gange bliver der indgået handler, hvor sådan noget er et vilkår, og det var det her. Jeg er glad for, at Lars (Lars Justesen, teknisk chef i Hobro, red.) har lavet en fantastisk aftale med Inge (AaB-sportschef Inge André Olsen, red.) om, at Høgh kan fortsætte sin udvikling i Hobro det næste halve år, siger Martin Thomsen.

Inge André Olsen holdt fredag en lille dør på klem på spørgsmålet om, hvorvidt Kasper Høghs skifte allerede kunne gennemføres denne vinter, men i Hobro er forventningen, at de også får glæde af den tidligere Randers-angriber i foråret.

- I min korte trænerkarriere har jeg allerede lært, at man ikke kan være sikker på noget i den her verden, så vi må se, hvad der sker, men aftalen er, at AaB køber ham fra 1. juli.

- Vi håber, at vi kan være med til at lægge endnu flere ting på Høghs spil i foråret, så han står snorlige, når han skal til AaB til sommer. Jeg er rigtig glad og stolt på hans vegne, for det var jo en del af den plan, vi fremlagde i sommer, da vi hentede ham i Randers, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren forventer generelt ikke meget aktivitet i vinterens transfervindue.

- Som Lars (Justesen, red.) har sagt, skal der nok noget ud, før der kommer noget ind. Vi har et fint antal spillere, og jeg er glad for den trup, vi har, men det kan godt være, at vi de næste uger kommer til at se nogle spillere an, så vi er klar, hvis der skulle ske noget, siger Martin Thomsen, der i fredagens kamp havde en alenlang afbudsliste.

Mads Hvilsom er stadig på vej tilbage fra sin korsbåndsskade, mens Jakob Hjorth og Villads Rasmussen også er på skadeslisten. Derudover var Adrian Kappenberger, Jesper Bøge, Jacob Tjørnelund, Mathias Haarup, Emil Søgaard og Oliver Thychosen ikke med fredag.

- Coronaen har virkelig gjort sit indtog i vores trup og klub. Vi har ikke så meget at skyde med i øjeblikket, men heldigvis kom de unge ind og fik vist sig godt frem, siger Martin Thomsen.