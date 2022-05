Hobro-træner roser duo: - Blandt de bedste i 1. division

PANDRUP:Man skulle næsten tro, at lørdagens møde i Pandrup mellem Jammerbugt FC og Hobro IK var blevet spillet på DS Arena i Hobro, for da 3-2-sejren til Hobro var en kendsgerning var over 100 medrejsende Hobro-fans klar til at klappe holdet af banen.

De mange Hobro-fans var klar til at juble over, at man nu næppe rykker ned, men helt så letsindig er cheftræner Martin Thomsen ikke.

Trods et forspring på 12 point ned til Esbjerg, der har fire kampe tilbage, er der ikke noget med at juble over en helt vanvittig flot forårsstime på 11 kampe uden nederlag.

- Det er ikke matematisk endnu, og vi kan ikke komme tættere på, end vi er nu, men vi skal aldrig sige aldrig, siger Martin Thomsen.

Den nu succesfulde - tidligere udskældte - Hobro-træner er dog klar til at se tilbage på en sæson, som har budt på enorme bølgedale.

- Det er et voldsomt momentum, vi har fundet. Vi vandt ikke de første 10 kampe i sæsonen, og nu står vi her i 2022 og har ikke tabt 11 kampe i træk. I dag var igen et godt eksempel på vores modstandsdygtighed. Vi spillede en bøvlet kamp, men vi fik klaret den, fordi vi stod sammen som hold, siger Martin Thomsen.

- Vi har stået sammen og troet på det her, og det er jeg stolt af, at vi har fået det her vendt på den måde, som vi har gjort, for det har været udfordrende undervejs, siger Martin Thomsen.

På samme måde bød lørdagens kamp i Pandrup også på udfordringer. Blandt andet da hjemmeholdet forvandlede Hobros fremragende indledning til et midlertidigt mareridt. Set med Hobro-briller var forsvarsspillet i den periode ikke på niveau. Nede med 1-2 blev det dog atter vendt på hovedet. Ikke mindst på grund af Hobros farlige angrebsduo Muamer Brajanac, der leverede to mål og en et oplæg, og Don Deedson, der scorede sejrsmålet til 3-2.

- Jeg må bare sige, at de virkelig har gjort en forskel for os her i 2022. De arbejder rigtig godt sammen, og med dem har vi et af de bedste angreb i rækken. Deedson og Brajanac er blandt de bedste i 1. division, siger Martin Thomsen.

Netop Muamer Brajanac var glad for, at han atter indtog rollen som målskytte efter en del kampe uden mål fra hans side.

- Jeg hungrer efter at score hver gang, og jeg har følt, at det var en lidt for lang periode siden mit seneste mål, men jeg fik scoret to, og det betyder meget for mig, selvom holdets præstation altid er det vigtigste for mig, siger Muamer Brajanac, der nyder at være en del af Hobros succesfortælling for 2022.

- Det er super at være en del af. Nogle af de andre joker med, at det Muamer-effekten, men det er jo super at være en del af. Jeg tror, vi er det eneste hold i rækken, der ikke har tabt i år. Sådan noget er med til at løfte stemningen i hverdagen, siger Muamer Brajanac.