Hobro-træner tog en chance i Køge: - Jeg vidste, at vi kunne få problemer til sidst

FODBOLD: Mikkel Mejlstrup Pedersens føringsmål var lørdag tæt på at give Hobro IK en vigtig sejr i jagten på en plads i top-seks og oprykningsspillet i 1. division, men med HB Køges udligning til slutresultatet 1-1 syv minutter før tid er det stadig status quo i midterfeltet.

Hobro indtager således fortsat sjettepladsen, men kun på en bedre målforskel end lørdagens modstandere.

- De scorede så sent, at vi selvfølgelig er skuffede, men overordnet var det en jævnbyrdig og chancefattig kamp. Vurderet efter spil og chancer var det ikke uretfærdigt, at det endte uafgjort, selv om vi selvfølgelig er ærgerlige, siger Hobro-træner Peter Sørensen.

Han har fået Don Deedson, Pål Alexander Kirkevold og Imed Louati tilbage fra langvarige skader, mens også Danny Amankwaa leder efter topformen efter en lang periode uden klub. Alle var med fra start i Køge.

- Jeg synes jo, at vi spillede ret offensivt med tæt på fire angribere, men det er også fire angribere, som ikke har spillet meget. Derfor havde jeg også håbet, at de kunne afgøre kampen tidligere.

- Jeg vidste, at vi kunne få problemer til sidst, og uden at vi var pressede i bund, var det også i det sidste kvarter, at vi havde størst problemer, og det var ikke overraskende, konstaterer Peter Sørensen.

Hobro var lørdag uden topscorer Mads Hvilsom, der fredag blev far til sit andet barn.