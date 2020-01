Hobro-træner tror meget på ny tilføjelse: Simon Jakobsen bliver en stor gevinst for os

FODBOLD:Selvom Hobro mandag vandt med 4-2 over AC Horsens i en testkamp, så var gårsdagens største historie fra Hobro-lejren ikke at finde som en direkte del af den kamp.

Han sad derimod på bænken under hele kampen.

Simon Jakobsen blev mandag præsenteret som den tiltænkte afløser for svenske Anel Ahmedhodzic, og det er en spiller, som Hobros cheftræner, Peter Sørensen, kender ganske indgående fra sin tid som Silkeborg-træner fra 2015-2018.

- Simon har nogle menneskelige kvaliteter, som vi kan bruge. Han besidder nogle lederegenskaber, der er vigtigt for et fodboldhold, men han er også en dygtig fodboldspiller, som jeg selv har været med til at uddanne, siger Peter Sørensen om sin nye midtstopper, som han har en stor tiltro til.

- Han ved, hvad det er, han skal ind og bidrage med i den form for forsvar, som vi gerne vil spille med. Derfor er jeg sikker på, at Simon bliver en stor gevinst for os i kraft af hans personlighed og evner som stopper, siger han.

Simon Jakobsen kender Peter Sørensens spillestil fra deres fælles fortid i Silkeborg IF. Foto: Bente Poder

Anel Ahmedhodzic var en af Hobros store profiler i efterårssæsonen, og derfor er det også store sko, som Simon Jakobsen skal udfylde, hvis han spiller sig til en fast plads på holdet.

- Det. vi ved, er, at vi ikke har Anel mere, og at han var god for os. Vi ved ikke, hvor stort et savn han bliver, for vi ved jo ikke, hvordan de andre kommer til at gøre det. Jeg ved, at Simon er parat til at gå ind og løse den opgave, hvis det bliver ham, der bliver valgt. Derfor er jeg fuld at fortrøstning over den situation, lyder det fra Hobro-træneren.