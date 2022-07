Hobro-træner var tilfreds med pointdeling

FODBOLD:Målene udeblev, men Hobro IK fik trods alt et enkelt point med hjem, da himmerlændingene søndag åbnede en ny sæson i Nordicbet Ligaen med at spille 0-0 på udebane mod HB Køge.

Og det var Hobro-træner Martin Thomsen ganske godt tilfreds med.

- Når vi ikke kan vinde, er det næstbedste jo at få et point, samtidigt med at vi spiller til nul. Jeg synes, at det var en fortjent pointdeling, men den kunne ligeså godt have endt 1-1 eller 2-2, for der var nogle store chancer til begge hold, konstaterer Martin Thomsen.

Han henviser blandt andet til, at Hobro i kampens indledning misbrugte to store chancer for at bringe sig foran. Først var det Don Deedson, der skød over mål i fri position, og derefter afsluttede Mikkel Mejlstrup Pedersen lige på HB Køge-målmanden, da han fik frit skud i feltet.

- Det var blevet en anden kamp, hvis vi havde scoret der, for så skulle HB Køge have satset noget mere, og det kunne have givet os nogle gode situationer, hvor vores gode mand-mand-spillere kunne have gjort ondt på dem. Vi må nøjes med at glæde os over, at vi kom frem til chancerne.

- Som sagt skal vi også huske, at HB Køge havde nogle gode muligheder, hvor Adi (Hobro-målmand Adrian Kappenberger, red.) viste sig godt frem. Jeg synes, at det generelt var en lige kamp, som i perioder dog også blev fløjtet lidt i stykker. Derfor var det svært at få rytme i kampen, siger Martin Thomsen.

Han kan glæde sig over, at Hobro med pointdelingen i Køge fortsatte en positiv tendens fra anden halvdel af sidste sæson. Hobro IK har blot tabt en tællende fodboldkamp i 2022.

- Det er positivt, at vi stadig har den der gode fornemmelse fra foråret. Vi er et frustrerende hold at spille imod, fordi vi er et fysisk powerhold, der også gerne vil spille noget fint fodbold.

- I sidste sæson startede vi med at tabe i Fredericia, så sammenligner man med det, er vi jo kommet bedre fra start. Det er også altid rart ikke at lukke mål ind, så vi kan sagtens tage nogle positive ting med hjem, siger Martin Thomsen.

Næste opgave for Hobro IK er på fredag, når FC Helsingør kommer på besøg på DS Arena.