Hobro-træner: Vi kunne have scoret fire-fem mål

FODBOLD:Hobro-træner Peter Sørensen havde svært ved at finde ud af, hvilket ben han skulle stå på efter fredagens 0-2-nederlag til FC Midtjylland.

Han var meget tilfreds med, ja nærmest stolt over, at hans hold formåede at skabe så mange store chancer mod Superligaens tophold, at det kun var uskarpheden foran mål, der betød, at hans hold ikke fik en klar sejr.

- Det er en stor skuffelse, at det ikke kastede noget af sig. Vi havde seks-otte chancer, og det er bittert, at det ikke gav noget, men omvendt er det også et udtryk for, at der bor noget godt i holdet, at vi kan spille sådan i times tid.

- Så må vi også bare anerkende, at vi mødte et hold med så stor kvalitet, at de kan vinde, selv om de var klart næstbedst i to tredjedele af kampen, siger Peter Sørensen.

Han kunne se Imed Louati sende to forsøg på overliggeren i første halvleg, og i anden halvleg sendte Edgar Babayan en friløber forbi mål, mens Pål Alexander Kirkevold også brændte fra nært hold efter en ripost.

- Vi må glæde os over, at vi ikke alene spillede godt. Vi spillede så godt, at vi med lidt mere skarphed kunne have scoret fire-fem mål. Vi må rejse os som hold, og hvis vi kan rejse os til at spille på det her niveau igen, er jeg meget fortrøstningsfuld, siger Peter Sørensen.

For der var mange positive ting at tage med nederlaget og de brændte chancer til trods.

- Det gode er, at vi er fri for at lyve eller tale vores præstation op, for det var så tydeligt, at vi var gode. Vi spillede noget af det bedste, vi har gjort længe, og at det ikke var nok i dag, betyder ikke, at det ikke er nok mod de næste, vi skal møde, for der er næppe nogen, der har haft så godt fat i FC Midtjylland, som vi havde i en times tid i dag, siger Hobro-træneren.