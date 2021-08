Hobro-træner vil videre i pokalen - men også give andre spillere muligheden

FODBOLD:Tirsdag spiller Hobro IK på udebane mod Brabrand IF i første runde af Sydbank Pokalen. Cheftræner Martin Thomsen har et klart mål for, hvad holdet skal have ud af kampen.

- Det altoverskyggende mål er selvfølgelig at vinde kampen og komme en runde videre i turneringen, fastslår han.

Men selvom det er en sejr og en plads videre i turneringen, der er det helt store mål, er det ikke ensbetydende med, at der ikke vil komme nye spillere i startopstillingen.

- Vi prioriterer det sådan, at vi selvfølgelig gerne vil videre. Men vi prioriterer det også sådan, at de spillere, der ikke har fået lov til at spille så meget, får lov til at vise sig frem, forklarer Martin Thomsen.

- Jeg stiller et hold, som er stærkt nok til at vinde, men også et hold, hvor nogle af dem, som ikke har spillet så meget samt de unge spillere, kan få lov til at vise sig frem, understreger han.

Forberedelserne til kampen har også budt på hård træning, så spillerne er helt klar.

- Vi har haft en lidt hårdere træning i dag, end vi plejer. Men det har været en almindelig før kamp-træning, hvor vi lige har lavet en lille smule mere, end vi normalt plejer at lave.

Forud for kampen har Martin Thomsen også sørget for at fortælle spillerne, hvad der er på spil.

- Jeg har sagt, at vi skal en runde videre. Det er det, det handler om i pokalkampe. Det er vind eller forsvind, og spillerne skal gå ind til den kamp med mulighed for at vise sig frem for hele træner-teamet, hvor de spiller for en startplads mod Køge i næste weekend, understreger han.