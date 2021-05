Hobro-træners fremtid er uvis efter overlevelse

FODBOLD:Hobro IK har endegyldigt fået fordrevet det nedrykningsspøgelse, der de seneste uger har rumsteret på Amerikavej.

Med fredagens nulløsning på udebane mod Kolding blev risikoen for den anden nedrykning i træk for sidste sæsons superliganedrykkere endegyldigt elimineret.

- Alle er glade. Vi ville gerne have vundet kampen, men nogle gange skal man spille på et resultat, og det resultat, vi spillede på, var 0-0. Nu kan vi gå ind til de sidste to kampe med ro i maven, men i respekt for turneringen kommer vi også til at forsøge at vinde over Vendsyssel næste gang, siger Hobro-træner Michael Kryger.

Efter to sejre i de to seneste hjemmekampe mod Fremad Amager og Skive gik Hobro ind til fredagens kamp i Kolding med vished for, at et enkelt point var nok til at forny adgangsbilletten til 1. division.

- Jeg tænker, at der er nogle, der bør bede om pengene tilbage, hvis de kom som neutral tilskuer til den her kamp, men vi spillede ikke for at underholde i dag. Vi spillede for at få minimum et point og få den lukket, så vi ikke skal sidde i morgen og vente på nogle andre resultater, siger Michael Kryger.

Med overlevelsen sikret kan Hobro IK begynde at rette blikket mod næste sæson. Et af de spørgsmål, der blæser i vinden er, hvem der skal stå i spidsen for holdet. Efter mange år som assistenttræner i Hobro overtog Michael Kryger i februar cheftræneransvaret, da Peter Sørensen sagde sit job op. Udnævnelsen var dog i første omgang kun af midlertidig karakter.

- Da Jens (sportschef Jens Hammer Sørensen, red.) ringede og spurgte, om jeg ville tage holdet til den første kamp efter Peters opsigelse, aftalte vi, at vi ville tale sammen igen, når sæsonen var færdig. For mig er der ikke noget, der haster. Jeg er glad for hver kamp, og når de sidste to kampe er spillet, tænker jeg, at vi finder ud af, om det skal være mig eller en anden, siger Michael Kryger.

Han er dog heller ikke afvisende over for tanken om at skulle tilbage til rollen som assistenttræner.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor man tænker, at jeg ikke kan vende tilbage til den rolle, for sådan er det vel normalt, men jeg kan rigtig godt lide at være fodboldtræner i Hobro, uanset om det er i den ene eller anden rolle, siger Michael Kryger, der er ansat på en funktionæraftale i Hobro.

- Jeg tror, at vi sætter os ned, når vi er færdige med sæsonen, og så er jeg sikker på, at vi finder ud af noget i god ro og orden. Det har vi altid gjort i den her klub, siger han.