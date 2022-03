Hobro trods drømmestart: Der er stadig 12 finaler tilbage

FODBOLD:Det kan blive alle gode gange tre for Hobro IK, når himmerlændingene fredag aften tager imod FC Fredericia på DS Arena.

Forårets to første kampe har givet to sejre og sendt holdet op over nedrykningsstregen i Nordicbet Ligaen.

- Vi går efter at vinde igen, men som jeg har sagt til drengene, har den gode start ikke ændret vores strategi. Vi gik ind til foråret med den indstilling, at vi skulle ud at spille 14 finaler, og det har ikke ændret sig af, at vi har vundet to kampe og fået nogle flere hold med ned i nedrykningsslagsmålet. Der er stadig 12 finaler tilbage, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Han kunne for en uge siden se sit hold slå HB Køge med 1-0 takket være en overtidsscoring fra Oliver Klitten på trods af, at Hobro havde spillet i undertal i stort set hele anden halvleg efter Mathias Nygaards udvisning.

- Med de forudsætninger var vi jo egentlig tilfredse med at spille 0-0, så det skabte enorm eufori, at Klitten fik scoret til sidst. Ikke bare blandt spillerne og os trænere, men hele stadion fik jo et løft. Det er klart, at det har givet os noget, men vi skal ned på jorden igen og angribe kampen mod Fredericia, som vi har angrebet de to første kampe, siger Martin Thomsen.

Mathias Nygaards karantæne betyder, at Sebastian Avanzini er tilbage i truppen til fredagens kamp, mens Justin Shaibu, Jakob Hjorth, Jesper Bøge, Oliver Thychosen og Mads Hvilsom fortsat er på skadeslisten.

Modstanderne fra FC Fredericia har hentet fire point i forårets to første kampe og indtager i øjeblikket femtepladsen med fire point op til oprykning. Marcus Hannesbo, der er lejet i AaB, har været med i startopstillingen i sydjydernes to første kampe.

Der er kampstart klokken 18.30.