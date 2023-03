Hobro vandt vitalt bundslag

HOBRO:Hobro IK hentede søndag tre meget vigtige point i bestræbelserne på at sikre sig endnu en sæson i Nordicbet Ligaen, da rækkens bundhold fra Nykøbing FC blev sendt hjem med et 2-1-nederlag.

Don Deedson blev matchvinder otte minutter før tid og sørgede for, at Hobro stadig har fire ned til Fredericia under nedrykningsstregen. Afstanden ned til søndagens modstandere på sidstepladsen er nu på ni point.

Hobro IK - Nykøbing FC 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Frederik Elkær (15. minut), 1-1 Adrian Kappenberger (selvmål, 72. minut), 2-1 Don Deedson (82. minut)

Advarsler: Victor Christiansson, Nykøbing FC (54. minut), Don Deedson, Hobro IK (84. minut), Adrian Kappenberger, Hobro IK (90. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Jesper Bøge - Mathias Haarup, Frederik Mortensen, Abdoul Yoda, Mads Freundlich (Mathias Nygaard, 90. minut), Frederik Elkær (Jacob Tjørnelund, 78. minut) - Don Deedson (Laurs Skjellerup, 87. minut), Muamer Brajanac

Med meget direkte spil satte Hobro sig på kampen fra start. Det gav en del dødbolde og aktivitet omkring Nykøbing FC's straffesparksfelt, men ikke de helt oplagte chancer.

I stedet var det gæsterne, der var farlige første gang, da Luca Kjerrumgaard slap igennem, men fra en spids vinkel lykkedes Nykøbing-angriberen ikke med at overliste Hobro-målmand Adrian Kappenberger.

Få minutter senere fik Don Deedson Hobros første store mulighed, men angriberen fra Haiti var for længe om at få kontrol over bolden, hvorfor en Nykøbing-spiller kunne komme i vejen og få blokeret afslutningen.

Efter et kvarters spil fik Hobro alligevel en fortjent føring efter en frisparksscoring. Frederik Elkær fandt et hul i Nykøbings mur, og så kunne wingbacken juble over sit tredje mål i denne forårssæson.

Derfra var det småt med underholdningen i resten af første halvleg, men for Hobro var den positive side af den historie, at føringen heller ikke kom i fare.

Anden halvleg begyndte ligeså begivenhedsløs, som første halvleg havde sluttet, men med 18 minutter tilbage af kampen blev der bragt balance i regnskabet.

Hobro blev fanget i et uopmærksomt øjeblik, da Nykøbing afviklede et frispark kort, hvorefter et indlæg fra venstre side ramte Kasper Jensen i panden. Hans hovedstød prellede af på overliggeren, men desværre for hjemmeholdet ramte bolden efterfølgende målmand Adrian Kappenberger i nakken og gik i mål.

Nu havde Nykøbing overtaget, og gæsterne var kort efter også tæt på en føring, men denne gang var marginalerne med Hobro, da Luca Kjerrumgaard måtte se et fint forsøg ramme stolpen.

Det lod til at vække Hobro, der kom længere frem på banen, men alligevel var hjemmeholdet bestemt ikke uheldige med at tage føringen med otte minutter tilbage.

Muamer Brajanac leverede et godt forarbejde, da han lagde bolden til rette for angrebsmakker Don Deedson. Hans afslutning sad lige på Nykøbing-målmand Morten Bank, der alligevel formåede at fumle bolden ind over stregen.

I dommerens tillægstid var Nykøbing tæt på endnu en udligning, men Adrian Kappenberger diskede op med en god redning og sikrede Hobro tre vigtige point.