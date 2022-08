Hobro venter på målregn efter tørke

FODBOLD:Et stærkt SønderjyskE-mandskab med masser af profiler fra Superligaen gæstede fredag Hobro IK i 1. division. Her viste gæsterne også en skarphed, som mangler i den lille, nordjyske divisionsklub.

Hobro-spillerne har nemlig kun præsteret ét mål i fire divisionskampe, og ingen af offensivspillerne har stemplet ind endnu. Men der er alligevel tro på, at måltørken snart ender i fjordbyen.

- Vi har arbejdet med nogle ting, og det fungerer meget bedre. Vi kom til nogle chance, og havde vi været heldige, var der puttet en enkelt eller to ind, siger Muamer Brajanac.

Angriberen ser klare forbedringer siden seneste divisionsopgør mod Næstved, hvor holdet ikke formåede at komme frem til chancerne. Dem fandt Hobro dog flere af mod sønderjyderne, hvor Muamer Brajanac og Don Deedson i angrebskæden var lige ved og næsten ad flere omgange.

- Vi skal skabe noget som hold, og det er vi tættere på nu. Vi fik støtte fra holdet til at skabe mere, og jeg har ikke mistet troen på, at jeg får gang i målstimen igen. Den sidste halve time kom vi frem til en del, og den sidste pasning manglede lige. Det tegner til bedre tider i forhold til det målmæssige, og så har jeg stor tro på, at vi leverer en masse mål. Som duo er mig og Deedson farlige, og der kan stadig nå at komme en masse mål, lyder det fra Brajanac.

Det melder cheftræner Martin Thomsen sig enig i. Han regner med, at de offensive profiler snart stempler ind i NordicBet Ligaen i indeværende sæson.

- Jeg er stolt af, hvordan vi kom tilbage i kampen trods modgang. Vi fik masser af hjørnespark og producerede mange muligheder. Vi kommer frem til meget mere og har længere passager på bolden. Vi kommer ned og truer dem flere gange, men vi står lige en halv meter det forkerte sted. Præstationen kan vi være tilfredse med, siger Thomsen.

Trods to nederlag i streg er der altså ingen krisetanker i Hobro. Nu mangler målene bare at falde.

- Når den første scoring falder, kommer de ofte i stimer, og det er jeg ikke nervøs for. De skal nok komme i gang. Det er et spørgsmål om tid, siger cheftræneren.

Det er andet nederlag i streg til Hobro, som nu har tabt tre gældende kampe i indeværende kalenderår.