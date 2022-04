Hobro-veteran er tilbage: Kan ikke gøre krav på en startplads længere

FODBOLD:Efter fire måneder uden kamptræning gjorde Jesper Bøge mandag comeback i den gule Hobro-trøje. Den rutinerede forsvarsspiller fik de første 45 minutter på banen i mandagens 1-3-nederlag til AaB i Reserverliga.

- Det var dejligt at spille en fodboldkamp igen og fedt at få nogle minutter i benene. Heldigvis holdt bentøjet til anstrengelserne, så nu skal jeg bygge videre på formen herfra, lyder det fra Jesper Bøge.

Det var en fejl fra hans fødder, der satte det AaB-angreb i gang, som gav superligaklubben føringen i reserveligakampen.

- Det var lidt uheldigt, og det var nogle individuelle fejl fra os, der gjorde, at AaB var foran 2-0 ved pausen. Jeg synes egentlig, at vi var ganske godt med i spillet og havde held til at erobre flere bolde højt på dem, fortæller 32-årige Jesper Bøge.

Aramis Kouzine ses her i duel med AaB's Vladimir Prijovic i mandagens reserveligakamp i Hobro. Foto: Lars Pauli

En af chancerne tilfaldt den canadisk-ukrainske angriber Aramis Kouzine, der tidligere har været på en korttidskontrakt i AaB. Han træner i øjeblikket med i Hobro, efter at han i efteråret spillede i den næstbedste række i Ukraine.

Kouzine fik også bolden over stregen, men målet blev underkendt for offside. I anden halvleg var i stedet den unge indskifter Marcus Friis, der scorede Hobros reduceringsmål.

For Hobro venter et spændende nedrykningsspil i NordicBet Ligaen (1. division) forude, hvor de efter tre sejre og én uafgjort kamp har fået en forrygende start på forårssæsonen.

- Det går jeg jo supergodt i øjeblikket, så selvom det kribler i mig for at komme ind og bidrage, så ved jeg godt, at jeg ikke kan gøre krav på bare og skulle spille, siger Jesper Bøge.

- Det tager noget tid at bygge formen op igen efter fire måneders kamppause, så må jeg bare holde mig til, når Martin (Thomsen, cheftræner, red.) får brug for mig.