Hobro-veteran er ved at være træt af uafgjorte fodboldkampe

FODBOLD:12 kampe uden sejr er nu den barske realitet for Hobro efter 1-1 ude mod Vendsyssel FF søndag i kvalifikationsspillet til 1. division. Med tanke på den statistik er der ikke just kæmpe glæde over det ene point.

Faktisk skal man tilbage til den 13. december 2020 for at finde den seneste Hobro-sejr. Den kom mod netop Vendsyssel, men siden er der løbet meget vand ind i Mariager Fjord. Der har dog ikke været anledning til at synge sejrssang i Hobros omklædningsrum.

- Vi kan ikke være super glade for det ene point. Det er ikke tilfredsstillende. Vi burde udnytte vores overtal noget bedre, og jeg føler, at vi havde mulighederne til at gøre det, siger Hobros Jesper Bøge.

Skuffelsen over ikke at vinde for 12. kamp i træk, blev til dels opvejet af lettelsen over ikke at tabe kampen, da der skulle evalueres.

- Det er altafgørende ikke at tabe. Også når man tænker på den rædderlige første halvleg, vi leverede. Vi kom nærmest ikke ud til kampen. Jeg ved ikke, om der sneg sig noget nervøsitet ind, da vi kom bagud. Det er jo nogle vigtige kampe, vi spiller for tiden, siger Jesper Bøge.

Foto: Lars Pauli

Det var et forvandlet Hobro-hold, der kom ud til anden halvleg.

- Det var dejligt, at vi fik rejst os. Vi udlignede, da vi var lige mange på banen. Så er det bare ærgerligt, at vi ikke fik sikret os sejren, som vi havde alle muligheder for, siger Jesper Bøge, der roser Imed Louati for sit indhop, som var stærkt medvirkende til kampens vending.

- Vi lavede en taktisk justering, der gav os virkelig meget. Louati leverede et fantastisk indhop. Det var sgu dejligt at se ham tilbage på sit gamle niveau, roser Jesper Bøge.

Den efterhånden garvede forsvarsspiller lægger ikke skjul på, at han er ved at være træt af uafgjorte kampe. Der skal en sejr på bordet, og gerne meget hurtigt.

- Jamen jeg er ved at være træt af at spille uafgjort. Jeg tror nærmest, vi har spillet 50 kampe uafgjort i løbet af de seneste 18 måneder. Det føles i hvert fald sådan. Vi trænger fandme snart til en sejr. Lad os håbe, at den snart kommer, siger Jesper Bøge.

Hobro har fortsat fem point ned til Vendsyssel FF.