Hobro vinder 2-0 i Viborg: Overlevelsen var aldrig i fare

FODBOLD: Hobro spiller i Superligaen næste sæson. Det står klart efter nordjdernes sejr på 2-0 over Viborg på 1. divisionsklubbens hjemmebane. En overbevisende indsats fra nordjyderne viste klasseforskel i opgøret.

Der skulle kun gå lidt mere end et minut, før Hobro lignede sikre deltagere i næste sæson af Superligaen.

Vito Hammershøy-Mistrati sendte et hjørnepark direkte i mål, da Ingvar Jonsson fejlede i luften. Dermed var nordjyderne samlet foran med to mål mod Viborg.

Det betød også, at hjemmeholdet skulle score tre mål for at rykke op i Superligaen - og det kunne ses på indsatsen. Kort efter kom både Jeff Mensah og Mikkel Knudsen til store chancer, men det blev ved 0-1 i Viborg indtil videre.

I den anden ende begyndte Emmanuel Sabbi så at røre på sig.

Amerikaneren opfangede Mistratis hjørnespark efter et kvarters spilletid og sendte en bold ind til Yaw Amankwah, der i det lille felt headede hårdt lige på målmand Ingvar Jonsson.

Kort efter var Sabbi dog på spil igen.

20 minutter inde i kampen driblede han egenhændigt gennem et tætpakket Viborg-felt og sendte bolden ind til 0-2. Dermed havde 1. divisionsklubben fra Midtjylland meget langt til landets bedste række.

I anden halvleg sad Hobro også på spillet i Viborg. Opspillene var mere forsigtige, men hjemmeholdet havde problemer med at komme på bolden.

Efter en times spil kom Viborgs Andreas Albers til en chance fra kanten af feltet, men bolden gik forbi stolpen. Et kvarter senere kom tidligere Hobro-angriber Morten Beck også til en chance, men bolden gik i sidenettet.

Viborg prøvede flere gange at spille sig igennem Hobro-forsvaret, men kvaliteten manglede. Dermed kørte nordjyderne sikkert sejren på 2-0 i land.

Det betyder, at vi næste sæson skal se mere til Hobro i landets bedste række.