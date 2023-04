Hobro-træner vil se sin hattrickhelt internationalt

HOBRO:Don Deedson strålede fredag aften, da han scorede hattrick for Hobro og vendte et truende nederlag til sejr - og ikke mindst sikrede et fantastisk udgangspunkt for overlevelse i 1. division for klubben.

Med et nederlag til Fremad Amager mod HB Køge er der nemlig ni point ned til 11. pladsen i landets næstbedste række, hvilket virker sandsynligt for nordjyderne at smide.

- Det er vores mål, og det har vi arbejdet på. Det er vi nødt til at opnå, fortæller Don Deedson.

Den amerikanske angriber ligner dog en spiller, som er på vej videre. Han har nemlig udløb i divisionsklubben til sommer, og dermed bliver det svært for Hobro at holde på ham.

- Jeg ved det ikke. Det vil tiden vise. Lige nu vil jeg bare gerne sikre, at Hobro overlever i 1. division, siger Don Deedson om fremtiden.

- Jeg er en åben bog. Jeg er åben for alt. Jeg drømmer også om at spille Superliga, tilføjer han dog.

Cheftræner Martin Thomsen tvivler ligeledes på, at den 22-årige amerikaner er at finde i kamptruppen på den anden side af sommerferien.

- Vi er glade for at have Deedson, så længe vi har ham. Han er en outstanding fodboldspiller, der kan noget helt udover det sædvanlige. Det nød vi godt af, siger træneren.

- Der er ikke nogen, som er større end klubben, men det er klart, at det ikke bliver let at erstatte ham. Det skal man ikke være professor for at se. Med vores budget og få midler kan man ikke hente en spiller på Deedsons niveau. Vi skal være glade for at have haft ham her.

Martin Thomsen mener desuden, at Don Deedson sagtens kan sigte højere end den danske Superliga. Han kan nemlig se Hobro-angriberen på større adresser ude i fodboldverdenen.

- Det burde ikke kun være klubber i Danmark, der skal kigge efter ham. Det skulle de have gjort for lang tid siden. Der burde være udenlandske klubber, som kigger med og ser, hvad han kan, for han burde kunne være med på et internationalt niveau. Det har han i sit spil, siger Thomsen.

- Jeg er overrasket over, at ingen har set det. Han har vist sig på et superliganiveau, men han er så rykket ned sammen med klubben. Det er så held i uheld, for han er røget ind i et par skadesperioder, hvor han har været ude i fem-seks uger. Men nu har han spillet kontinuerligt og har fundet en god konstellation med Brajanac, siger Hobro-træneren.

Don Deedson kigger tilbage på sin tid i Hobro med glæde og føler desuden, at han fortsat forbedrer sig uge for uge. Det kan ligeledes ses på de 10 mål, som han har scoret i 1. division i indeværende sæson.

- Jeg føler mig godt tilpas. Holdet har hjulpet mig en del, og jeg ved, at jeg kan mere. Så hver dag arbejder jeg hårdt til træning for at blive bedre. Det har været godt. Jeg har været her, siden jeg var en 18-årig og er 22 år nu. Hobro har gjort meget godt for mig, siger amerikaneren.