Hobros krise blev forværret af nyt nederlag

FODBOLD:Det blev heller ikke i det niende forsøg, at Hobro IK fik sæsonens første sejr i landets næstbedste fodboldrække.

Lørdag blev det til et 0-3-nederlag på hjemmebane til superliganedrykkerne AC Horsens, og dermed er Hobro IK fortsat sidst i Nordicbet Ligaen.

Hobro IK - AC Horsens 0-3 (0-0) Mål: 0-1 Magnus Risgaard Jensen (67. minut), 0-2 Thor Lange (72. minut), 0-3 Jakob Hjorth (selvmål, 90. minut) Advarsler: Frederik Mortensen, Hobro (38. minut), Kasper Høgh, Hobro (53. minut), Magnus Risgaard Jensen, Horsens (63. minut), Jesper Bøge, Hobro (68. minut) Hobros opstilling (4-3-3): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Jakob Hjorth, Jesper Bøge (Frederik Elkær, 73. minut), Mathias Haarup - Abdoul Yoda (Justin Shaibu, 73. minut), Frederik Mortensen (Sebastian Avanzini, 80. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen - Don Deedson (Oliver Thychosen, 80. minut), Kasper Høgh, Danny Amankwaa (Oliver Klitten, 73. minut) Tilskuere: 889 VIS MERE

Hobro begyndte kampen bedst, og allerede efter to minutters spil fik hjemmeholdets Don Deedson også en fin skudchance på kanten af feltet, men haitanerens afslutning var ikke for alvor en trussel for Horsens-måland Matej Delac.

Efter syv minutters spil var Don Deedson på spil igen. Denne gang stod han for forarbejdet til en stor chance til Kasper Høgh, men angriberen fik slet ikke ordentligt træf på bolden.

Som første halvleg skred frem, overtog Horsens dog taktstokken. Hobros højre forsvarsside havde især svært ved at få styr på Thor Lange på gæsternes venstre wingback. Langes gennembrud gav flere tilløb til store chancer.

Undervejs forspildte Horsens-topscorer Casper Tengstedt også et par store skudchancer på kanten af feltet, men første halvlegs største chance tilfaldt holdkammeraten Thomas Santos.

I det 43. minut var Thor Lange igen på spil i Hobros højre side, og han serverede en stor dobbeltchance for fødderne af Santos. Den første blev blokeret, mens den anden sad lige i hænderne på Hobro-målmand Adrian Kappenberger.

I det følgende angreb svarede Hobro dog igen med en nærmest ligeså stor chance. Hjemmebanedebuterende Abdoul Yoda satte gang i et godt angreb med en god aflevering til Don Deedson, der sendte bolden videre til en fri Kasper Høgh.

Angriberen rundede Horsens-målmand Matej Delac, men kom ud i for spids en vinkel, hvorfor han valgte afleveringen til Don Deedson. Hans afslutning blev blokeret, mens Danny Amankwaa lige akkurat kom for sent til at kunne sparke riposten i mål, og derfor endte første halvleg uden mål.

Jævnbyrdigheden fortsatte fra anden halvlegs start. I den ene ende kom Jesper Bøge i sidste øjeblik i vejen for Lubambo Musondas afslutning, mens Mathias Haarup i den anden ende fik en stor hovedstødschance efter Mikkel Mejlstrup Pedersens hjørnespark, men Haarup headede forbi mål.

20 minutter inde i anden halvleg burde Horsens dog have bragt sig foran. Først sendte Aron Sigurdarson en stor chance lige på Adrian Kappenberger, og tæt under mål fik den tidligere AaB-topscorer Anders K. Jacobsen på forunderlig vis sendt riposten forbi mål.

To minutter senere fik gæsterne dog alligevel føringsmålet, da Anders K. Jacobsen slap afsted i dybden. En samlet Hobro-lejr appellerede kraftigt for offside, men linjedommerens flag blev nede, så Anders K. Jacobsen kunne sende bolden på tværs til Magnus Risgaard Jensen. En heroisk kæmpende Jakob Hjorth fik blokeret den første afslutning, men Risgaard Jensen kunne i anden omgang skubbe bolden det sidste stykke over stregen.

I den anden ende var Kasper Høgh tæt på et hurtigt modsvar, men han sparkede en stor chance over mål, og i stedet blev ondt bare værre for Hobro kort efter.

Casper Tengstedt fandt en helt fri Thor Lange bagerst i feltet, og han kunne nemt fordoble gæsternes føring.

Hobros nedtur blev fuldbyrdet i overtiden, da Jakob Hjorth kom til at sparke et fladt indlæg i eget mål.