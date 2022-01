Hobros opskrift på overlevelse: Sol og superligamodstand

FODBOLD:Det er lige på og hårdt, når spillerne fra Hobro IK onsdag 5. januar igen skal møde på arbejde i 1. divisionsklubben i fodbold.

Cheftræner Martin Thomsen byder på tre dages træning, inden han lørdag 8. januar sender sine spillere i kamp mod superligaholdet Viborg FF. Siden venter et andet superligahold, Randers FC, fredag 14. januar.

- Det er en hård start, og nogle ville sikkert argumentere for, at det var bedre at møde lidt blødere modstand til at begynde med. Men jeg ser det som positivt, at vi får mulighed for at teste os selv i to fede kampe mod meget stærke hold, siger Martin Thomsen.

Opstarten i Hobro byder også på en træningslejr i Alicante i Spanien, som truppen efter planen sætter kursen mod 23. januar. Her venter en træningsturnering mod andre nordiske modstandere. I første omgang Örebro SK (der netop rykket ud af den bedste svenske række), Ilves (der sluttede som nummer fem i den finske liga) og Argja Boltfelag (tophold i den næstbedste færøske række.)

Dernæst venter minimum én placeringskamp, og Hobro rejser først hjem igen 6. februar.

En perfekt tur på flere måder

- Der er selvfølgelig altid lidt usikkerhed forbundet med sådan en tur, når vi ved, at corona stadig kan blive en faktor, men jeg håber meget, vi kan gennemføre. Både sportsligt og socialt vil det være helt optimalt, og vi har mulighed for at tage en stor gruppe spillere med på turen, fortæller Hobros cheftræner.

Efter hjemkomsten har holdet kampe mod Thisted FC og Esbjerg fB på plakaten, inden de 26. februar genoptager NordicBet Ligaen med en udekamp mod Vendsyssel FF.

- Vi skal stå skarpt fra den første kamp, for det bliver helt sikkert en hård forårskamp for at sikre os en ny sæson i 1. division. Det skal nok blive tæt til det sidste, men at der hele tiden står noget på spil, ser jeg også som en god motivationsfaktor, fortæller Martin Thomsen.

Hobro overvintrer på en nedrykningsplads - á point med Fremad Amager og tre point efter Jammerbugt FC over stregen.

- Vi skal konkurrere med to klubber, der har udenlandske ejere og masser af uro på de indre linjer. Der synes jeg, at vi har den fordel, for trods den sportslige modgang i sæsonen har vi altså ro på de indre linjer, fastslår cheftræneren.