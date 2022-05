Hobros perfekte forår ødelagt af kriseklub

FODBOLD:Hobro skulle forsøge at køre videre på deres ubesejrede forår, men sådan blev det ikke, da de søndag eftermiddag i den sidste hjemmekamp i sæsonen tog imod kriseklubben Esbjerg FB, der allerede før opgøret havde konstateret, at de skal spille 2. divisionsfodbold i den kommende sæson. Opgøret endte med et 1-2-nederlag til Hobro IK.

Før kampen sagde Hobro pænt farvel til fire spillere med blomster. Christoffer Østergaard og Oliver Thychosen stopper begge deres karrierer, mens Jacob Samnik stopper ved kontraktudløb og den lejede AaB'er Oliver Klitten skal tilbage til AaB efter sæsonen.

Esbjerg viste sig noget overraskende farligst og skarpest fra start, da de allerede efter to minutters spil bragte sig i front efter et angreb, hvor Hobro-forsvaret af flere omgange stod på flade fødder, hvorfor Marcus Mustac til sidst kunne sparke bolden sikkert ind fra kanten af feltet.

Det var tydeligt, at Mathias Nygaard var skuffet ved den første af Esbjergs scoringer. Foto: Bente Poder

Hobro kom herefter meget bedre med i kampen, og de skabte da også et par store chancer. Den første ved Frederik Elkær, der sendte bolden snert forbi den modsatte opstander fra sin egen venstre side.

Hobros forårssigning Muamer Brajanac viste også flere gange sin farlighed i første halvleg, både ved i afslutterens rolle, men også i oplæggerens rolle, uden det dog gav pote for Hobro.

Det var i stedet gæsterne, der igen scorede, da de nemt spillede sig igennem Hobro-forsvaret og til sidste fandt Emil Holten fri i feltet, der udplacerede Kappenberger i Hobros mål uden problemer.

Oliver Klitten var tæt på at score sit syvende sæsonmål i sin sidste halvleg på Hobro-stadion som Hobro-spiller i denne omgang, men på forunderlig vis hev gæsternes målmand Jeppe Højbjerg en mirakelredning frem på en afslutning oppe i fjerneste målhjørne.

Hobro IK - Esbjerg FB 1-2 (0-2) Fodbold, NordicBet Ligaen, kvalifikationsspil

Mål: 0-1 Marcus Mustac (2. minut), 0-2 Emil Holten (31. minut), 1-2 Mads Hvilsom (90. minut)

Hobro IK (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Mads Eriksen - Frederik Elkær, Mikkel M. Pedersen, Mathias Nygaard (Danny Amankwaa, 56. minut), Mads Freundlich (Frederik Mortensen (56. minut), Oliver Klitten (Christoffer Østergaard, 87. minut) - Don Deedson (Justin Shaibu, 70. minut), Muamer Brajanac (Mads Hvilsom, 46. minut)

Advarsler: Mads Freundlich, Hobro (11. minut), Elias Sørensen, Esbjerg (70. minut), Danny Amankwaa, Hobro (84. minut)

Dommer: Patrick Gammelholm

Tilskuere: VIS MERE

Det var noget af et bjerg, Hobro-spillerne skulle ud at bestige fra anden halvlegs start, og det blev endnu værre af, at Muamer Brajanac måtte udskiftes i pausen med en lille skade - også selvom det var en fuldgod målscorer i Mads Hvilsom, der erstattede ham.

Nordjyderne havde også besvær med at skabe de store chancer fra start af anden halvleg, selvom de lagde et fint tryk på, lod den rigtige mulighed vente på sig.

Med 25 minutters tilbage af kampen begyndte chancerne at byde sig til for Hobro-spillerne, og Oliver Klitten var endnu engang tæt på, da han sendte bolden på overliggeren.

Kort tid efter misbrugte Mads Hvilsom en chance, der vil give ham mareridt om natten, da han sparkede bolden over tæt under mål efter godt forarbejde af Emil Søgaard, der med sin afslutning tvang Esbjerg-målmanden til at give en ripost, der altså endte lige for fødderne af Hvilsom.

Hobro skabte yderligere muligheder, og det lykkedes også at få bolden i mål, da Mads Hvilsom fik chancen igen, og denne gang snittede han bolden i mål med hovedet til reducering kort før tillægstiden.

Mere nåede Hobro ikke, selvom de kom tæt på en gang eller to, men nederlaget betød ikke det store for dem, da de allerede var sikret en sæson mere i NordicBet Ligaen. Hobro spiller sæsonens sidste kamp lørdag ude mod HB Køge.