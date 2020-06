Hobros træfsikre straffesparks-skytte: Vi spiller kun én halvleg

FODBOLD:Et mål af Simon Jacobsen i de døende sekunder blev redningen for Hobro IK, da de søndag mødte Lyngby BK på hjemmebanen i Hobro. Foruden Simon Jacobsen, kom Edgar Babayan også på måltavlen, da han scorede sit tredje straffesparksmål i denne sæson.

- Jeg synes faktisk, at vi kun spiller én halvleg, og det er anden halvleg. I første halvleg giver vi for meget initiativ til dem (Lyngby BK, red.), og vi står for lavt. Vi lurede lidt på forskellige omstillinger, men de lykkedes ikke rigtig, lyder det fra Hobro-spilleren.

I pausen får de talt om en anderledes taktik, og det gør, at de holdet kommer en hel del bedre ud til anden halvleg.

- I pausen siger Peter (Sørensen, red.), at vi skal gå lidt længere op og stresse dem noget mere, og det lykkedes vi rigtig godt med. Da vi scorer det første mål har vi rigtig godt momentum 10-15 minutter efter, og kan snildt score et mål mere.

Han synes, at holdet yder et helt fantastisk holdpræstation, og leverer et godt comeback til sidst,

- Vi spillede, som sagt, kun én halvleg - tænk hvis vi havde spillet to, fortæller Edgar Babayan.

Og selvom det ikke just var smuk fodbold i første halvleg, så er det svært at tage modet fra målscoreren efter den sene udligning.

- Det var fantastisk. Vi tror på det til allersidst, og det synes jeg, fortæller lidt om vores historie i den her sæson. Vi har været dårlige, dårlige, dårlige, men vi kæmper til det sidste, og vi skal nok klare den - det tror jeg på.

Edgar Babayan har været skarp på straffe i denne sæson, og har scoret hele tre af slagsen indtil videre, men helt så meget gang i den har der ikke været i åbent spil. Han ved godt, at han har haft lidt problemer med at få den ind bag netmaskerne, men et mål på straffe tæller ikke mindre end andre mål.

- Jeg har haft lidt problemer med at få den ind i åbent spil i år. Jeg synes, at jeg spiller godt, og jeg hjælper holdet, så jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Jeg gør mit bedste, mere kan jeg ikke gøre. Det bare været lidt stolpe ud i stedet for stolpe ind i denne sæson - men så længe jeg scorer på straffe i hver eneste kamp, så er det fint, lyder det med et smil på læberne fra målscoreren.