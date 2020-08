Hobros transfermagnet: Det er ikke nok, der kommer et godt bud

FODBOLD:Edgar Babayan er sommerens varmeste transfernavn i Hobro IK, og superliganedrykkerne er indstillet på at sælge sidste sæsons assistkonge, hvis det rigtige tilbud kommer.

Den 24-årige dansk-armener er dog langt fra stemplet ud i Hobro endnu, for torsdag scorede han to gange og lagde op til et tredje mål, da holdet slog Skive 4-1 i en træningskamp.

- Jeg tænker ikke rigtig over, om det nu kan være min sidste kamp for klubben. Jeg har en kontrakt i Hobro, og derfor spiller jeg alle de kampe, jeg kan, og holder fokus på det, siger Edgar Babayan.

- Hvis jeg skal skifte væk, skal der komme et godt bud, men det skal også være fra en klub, hvor jeg kan se mig selv være. Ellers kan det jo være lige meget, om begge klubber er enige, pointerer kantspilleren.

Cheftræner Peter Sørensen noterer sig med tilfredshed, at hans trods den megen salgssnak stadig får fuld valuta fra Edgar Babayan.

- Han gør sit arbejde, og han gør det godt, men han ved også godt, at det er en nødvendighed - uanset om han skal sælges eller blive i Hobro. Hans indstilling er virkelig forbilledlig.