Hobros ungdom nedlagde jyllandsseriehold i Aarhus

Det er ikke hver dag, at et hold fra 1. division gæster et hold fra jyllandsserien. Der var således mødt masser af tilskuer op på sidelinjen, for der er ingen lægter på Fort Langenæs i Aarhus, hvor Hobro IK slog holdet fra Jyllandsserien, Aarhus 1900.

Hobro IK, der i øjeblikket ligger på andenpladsen i Nordicbet Ligaen, startede inde med med en blanding af førsteholds- og ungdomsspillere. Angriberen Muamer Brajanac scorede to mål i kampen mod Aarhus 1900, mens indskifteren Moubarack Compaoré kvitterede med et enkelt.

Aarhus 1900 - Hobro IK 0-3 (0-2) Fodbold, Oddset Pokalen, 1. runde

Mål: 0-1 Muamer Brajanac (26. minut), 0-2 Muamer Brajanac (45. minut), 0-3 Moubarack Compaoré (63. minut)

Hobro IK (3-4-3): Jonathan Fischer - Marius Jacobsen, Soumaïla Ouattara, Emil Søgaard - Oliver Overgaard, Abdul Yoda, Christian Hørby, Lukas Sneftrup - Mikkel Boye, Muamer Brajanac, Oliver Klitten VIS MERE

På græstæppet i Aarhus startede Hobro IK med at dominere kampen, og allerede efter tre minutter havde nordjyderne skabt store chancer. Men det aarhusianske amatørhold spillede sig stødt tilbage, forsvarede godt og forsøgte sig endda med et langskud i 9. minut - dog uden held.

Herefter dulmede tempoet en smule, og først efter 24 minutter fik Oliver Overgaard en stor mulighed for at få hul på bylden, men det lykkedes ikke for Hobro. Herefter fortsatte nordjyderne presset, og efter 27. minutter og en forkølet afslutning fra Oliver Klitten ramte bolden stolpen, og så kunne Hobro-angriberen Muamer Brajanac heade bolden sikkert ind til 1-0.

Men holdet fra jyllandsserien fortsatte den positive kampgejst og havde flere chancer mod slutningen af anden halvleg. Hobro IK viste dog for alvor, hvorfor de spiller i Danmarks næstbedste række - først med et fornemt frispark fra Christian Hørby efterfulgt af et hjørnespark, som blev forlænget af Soumaïla Ouattara og sat ind af Muamer Brajanac i 45. minut. Dermed kunne nordjyderne gå til pause med en solid føring. Dog uden at være overbevisende.

I pausen blev Moubarack Compaoré og Rasmus Johansen skiftet ind i stedet for den dobbelte målscorer Muamer Brajanac og den tidligere AaB-spiller Oliver Klitten.

Compaoré skabte hurtigt problemer i Aarhus, men hans store chance blev reddet på stregen af en forsvarsspiller fra Aarhus 1900. Han fik chancen igen i 59. minut, og denne gang skød han bolden langt over mål. Men tredje gang blev lykkens gang for indskifteren Moubarack Compaoré, der lagde bolden i mål efter et indlæg til 3-0 i 63. minut.

I slutfasen af kampen dominerede Hobro IK, men det blev ikke til mange chancer for det blå-gule hold, der udskiftede de resterende førsteholdspillere med ungdomsspillere. Dermed blev kampen vundet uden store problemer for Hobro IK , der aldrig rigtig var tæt på at lide nederlag til det aarhusianske jyllandsseriehold.