Høbjerg efter ny sejr i lokalbrag: Vi var klart bedst

ISHOCKEY:Fans af Aalborg Pirates må have haft bange anelser, da de så holdkortene til sæsonens andet lokalbrag - denne gang på udebane mod Frederikshavn White Hawks.

Da de to hold mødtes første gang, skulle der straffeslag til, og denne fredag var det særdeles decimeret Aalborg.mandskab, der gik på isen i Frederikshavn uden spillere som Martin Højbjerg, Martin Lefevbre, Thomas Spelling, Lasse Bo Knudsen og Nikolaj Carstensen.

Alligevel formåede piraterne at hente en sejr på 2-1 i Frederikshavn, da Pierre-Olivier Morin scorede til 2-1 i tredje periode på godt forarbejde fra Kirill Kabanov.

- Jeg synes, det var en fortjent sejr, siger Mikkel Højbjerg, der havde udlignet til 1-1 i anden periode.

- VI startede kampen klart bedst, og siden blev den noget mere tæt. Men selvom vi ikke var så mange spillere, så var vi nok til at tage de tre point. Og det fæles altid godt at vinde i Frederikshavn, siger Aalborg-forwarden.

Aalborg blev også hjulpet på vej af nogle dumme udvisninger til hjemmeholdet i tredje periode i en kamp, hvor der ellers ikke var lige så meget af den sædvanlige intensitet, som der plejer at være til lokalbragene

- Det var pæmt af dem at hjælpe os lidt på vej i tredje periode. Jeg synes nu egentlig, at intensiteten var meget god, men det er da nok rigtigt ok, at det først var i tredje periode, at det begyndte at gøre lige så ondt, som det plejer at gøre, når vi møder Frederikshavn.

Begge mandskaber nu noteret for 16 point, men Aalborg Pirates har spillet to kampe færre.

- Vi havde ikke sat os noget mål efter så få kampe, men at vi kun har sat fem point til på det her tidspunkt, det kan vi ikke være utilfredse med, siger han.

Og piraterne skal håbe, at de hurtigt får flere spillere klar. Allerede søndag og tirsdag er der kampe på programmet igen.