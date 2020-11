Høge-direktør: Jeg tror ikke, vi kommer til at spille

ISHOCKEY:Efter at syv nordjyske kommuner torsdag aften blev ramt af nedlukninger efter fund af muteret coronavirus hos mink, så tror direktør for Frederikshavn White Hawks Henrik Andersen ikke på, at høgene kommer i kamp i de næste fire uger.

- Som det ser ud på nuværende tidspunkt tror jeg ikke, at vi kommer i kamp i de kommende uger. Som nedlukningen er kan vi jo ikke køre til Sjælland og spille, og omvendt kan Rungsted jo heller ikke komme til Frederikshavn og spille, siger White Hawks direktøren, der er i tæt dialog med Dansk Ishockey Union om den ulykkelige situation.

Men Henrik Andersen understreger, at situationen er uafklaret.

- Vi følger myndighederne og det de sender ud. Lige nu afventer vi svar fra kulturministeriet, hvor der senere i dag fredag skal være et møde mellem kulturministeren og Danmarks Idrætsforbund, så må vi se, hvad de bliver enige om, konstaterer Henrik Andersen.

Foreløbig træner ishockeyspillerne videre, indtil der kommer et svar, der kan skabe afklaring.

Andre nordjyske idrætsklubber har talt om at flytte ud af regionen en måneds tid og spille andre steder end i de syv kommuner, men det tror White Hawks direktøren ikke kan lade sig gøre for høgene - hverken rent organisatorisk eller økonomisk.