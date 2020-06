Høge landede havnen igen

ISHOCKEY:Frederikshavn Havn fortsætter som hovedsponsor i Frederikshavn White Hawks. Parterne underskrev aftalen inden COVID-19 lukkede Danmark, men har ventet med at offentliggøre nyheden i respekt for, at der var vigtigere ting på dagsordenen.

- Vi har været hovedsponsor siden 1. januar 2017, og vi er yderst tilfredse med samarbejdet. Vores mål er at øge kendskabet til Frederikshavn Havn nationalt, og her vurderer vi, at White Hawks er den perfekte ambassadør med massiv omtale i landets medier, siger administrerendde. direktør Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn A/S.

Havnedirektøren føler også, at synligheden i White Hawks er vigtig i bestræbelserne på, at især unge mennesker har et forhold til Frederikshavn Havn og de virksomheder, som ligger på havnen.

I Frederikshavn White Hawks er Sales Manager René Jørgensen yderst tilfreds med forlængelsen.

- Hovedsponsorer hænger ikke på træerne – slet ikke i 2020, der har været præget af Corona-krisen. Derfor er vi lykkelige for, at Frederikshavn Havn igen vil være med, siger René Jørgensen.

Han nævner sæsonen 2020/2021, som også byder på internationale kampe i Continental Cup.

- Her kan vores deltagelse måske hjælpe Frederikshavn Havn med at skabe endnu flere kontakter i udlandet, mener René Jørgensen.

Også Nordjyske Bank fortsætter som hovedsponsor ishockeyklubben i Frederikshavn.