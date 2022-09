Høge rystede røvfuld af sig - Herlevs mareridt fortsætter

FREDERIKSHAVN:Ikke siden december 2016 har Herlev Eagles fået en sejr med hjem fra den lange bustur til Frederikshavn, og den seks år lange forbandelse blev ikke hævet, da hovedstadsholdet fredag aften gæstede Nordjyske Bank Arena til sæsonpremieren i Metalligaen.

Her fik Frederikshavn White Hawks til gengæld fuld valuta af anstrengelserne, og 2-1 sejren tjente samtidig til at ryste tirsdagens generalprøve-røvfuld i Vojens af sig, hvor vendelboerne blev pryglet 7-0 af SønderjyskE.

Frederikshavn White Hawks-Herlev Eagles 2-1 Ishockey, Metalligaen

Periodecifre: 2-0, 0-1, 0-0

Mål: 1-0 (6.30) Daniel Olsson Trkulja (ass. Mads Falborg Iversen og Aleksi Halme). 2-0 (11.00) Sebastian Brinkman Andersen (ass. Linus Lundberg). 2-1 (28.00) Jesper Alasaari (ass. Matthias Asperup og Joseph Jonsson).

Udvisninger: Frederikshavn 3x2 min. Herlev 2x2 min.

Hoveddommere: Martin Theiltoft Christensen og Rasmus Haarkær Ankersen.

Liniedommere: Emil Skov Dalsgaard og Alexander Kaptain. VIS MERE

Sejren ændrer dog ikke på, at den nye White Hawks-cheftræner, svenske Per "Pelle" Hånberg, har masser af arbejde foran sig med sin trup. Der ligger heldigvis en lang sæson forude med tid og plads til at skærpe både tempo og præcision i pasningerne.

Svenske Per "Pelle" Hånberg stod fredag for første gang i spidsen for Frederikshavn White Hawks i en kamp om point. Foto: Claus Søndberg

Gæsterne vandt skudstatistikken, og særligt i kampens sidste to perioder var det gæsterne, der svingede taktstokken. Det var dog hjemmeholdets held, at gæsterne ikke var lige så skarpe, som Frederikshavn var i første periode, hvor det lykkedes at passere Herlev-keeper Lukas Horák to gange.

Skarpe var hjemmeholdet langtfra i anden periode, hvor gæsterne lagde pres på og helt fortjent fik reduceret knap knap midtvejs, da de fik lokket hjemmeholdets forsvar på glatis, så gæsternes Jesper Alasaari kunne banke en tværpasning ind bag Tadeas Galansky i White Hawks-målet.

Den rutinerede 29-årige tjekke, som kom til Frederikshavn før sidste sæson, var tvivlsom til sæsonpremieren, men havde altså meldt sig klar efter den skade, som holdt ham ude af tirsdagens kamp i Vojens.

Det kan hjemmeholdet glæde sig over, for han fyldte godt i målet - ikke mindst i en nervepirrende afslutning, hvor hjemmeholdet kom i undertal med under tre minutter tilbage af kampen, da Santeri Suistio blev smidt i boksen for at trække tiden ud.

I det efterfølgende powerplay trak Herlev Lukas Horák ud af målet, og med et minut igen var gæsterne millimeter fra at tvinge kampen ud i overtid, da en afslutning prellede af på stolpen.

Tættere på kom Herlev ikke på at ændre en seks år lang sejrstørke i Frederikshavn.

Sæsonpremiere i Metalligaen