Sejr på Sjælland: Høgene åd ørnene

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks vandt fredag aften også sæsonens anden kamp, da det på udebane blev 4-2 over Herlev Eagles.

Høgene, der for en lille uge siden besejrede Rødovre i sæsonpremieren, fik en rigtig god start i Herlev.

Herlev - Frederikshavn 2-4 Periodecifre: 2-2, 0-1, 0-1 Mål: 0-1 Christopher Frederiksen (05.51), 0-2 Kristian Jensen (14.35), 1-2 Johan Skinnars (17.38), 2-2 Joonas Riekkinen (19.52), 2-3 Søren Nielsen (38.37), 2-4 Dane Fox (59.55) Udvisninger: Herlev 4x2 minutter, Frederikshavn 4x2 minutter Tilskuere: 845 VIS MERE

Christopher Frederiksen bragte hurtigt gæsterne foran, og den føring blev fordoblet efter et lille kvarters spil, da Kristian Jensen var på pletten. Den føring blev dog formøblet i periodens sidste tre minutter, hvor Herlev med to scoringer bragte balance i regnskabet.

Vendelboerne tog dog alligevel alle tre point med hjem. Kort før anden periodes udløb udnyttede Søren Nielsen et oplæg fra Dane Fox til at gøre det til 3-2, og fem sekunder før tredje periode var forbi, stod Dane Fox selv for kampens sidste scoring.

Dermed har Frederikshavn hentet seks point i sæsonens første to kampe. Tirsdag gælder venter der et nordjysk lokalbrag mod Aalborg Pirates, der kommer på besøg i Frederikshavn.