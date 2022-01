Høgene blev stækket af mestrene

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks løb tirsdag aften ind i det andet nederlag i træk i Metal Ligaen, da udekampen mod de forsvarende mestre fra Rungsted blev tabt 1-4.

På trods af nederlaget er høgene stadig på fjerdepladsen i tabellen, men den nærmeste forfølger, Esbjerg, har to kampe til gode og har derfor mulighed for at hente godt ind på Frederikshavns forspring, der i øjeblikket er på syv et halvt point.

Rungsted Seier Capital - Frederikshavn White Hawks 4-1 Periodecifre: 1-0, 1-0, 2-1 Mål: 1-0 Henrik Hetta (10.14), 2-0 Nikolaj Murholt Rosenthal (33.29), 3-0 Jacob Gammelgaard (44.08), 4-0 Henrik Hetta (46.33), 4-1 Sebastian Brinkman (59.10) Udvisninger: Rungsted Seier Capital 6x2 minutter, Frederikshavn White Hawks 5x2 minutter Tilskuere: 606 VIS MERE

Rungsted tog føringen midtvejs i første periode ved Henrik Hetta, og 13 minutter inde i anden periode fordoblede Nikolaj Murholt Rosenthal hjemmeholdets føring.

Kort inde i tredje periode gik det helt galt for de nordjyske gæster, da Jacob Gammelgaard og Henrik Hetta med et mål hver inden for lidt mere end to minutters spil bragte Rungsted foran 4-0.

50 sekunder før slutsignalet udnyttede Sebastian Brinkman et overtal til at få reduceret til 1-4, men den scoring havde ikke andet end kosmetisk betydning.

Næste opgave for Frederikshavn White Hawks er på torsdag, hvor topholdet Herning kommer på besøg i Nordjyske Bank Arena.