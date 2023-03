Høgene er tæt på slutspils-exit

HERNING:Det var lige ved og næsten, at Frederikshavn White Hawks leverede et flot comeback i søndagens femte semifinale. Høgene var taget til Midtjylland med håbet om at følge op på fredagens imponerende 4-1-sejr over Herning Blue Fox, men det håb led hurtigt et knæk.

Nordjyderne kom efter tre minutter i undertal, og selvom de lige akkurat holdt stand i de to minutter, formåede Herning at fastholde presset i frederikshavnernes zone. Dermed kunne Miska Humaloja bringe værterne foran 1-0.

Bare 33 sekunder senere var det Brett Perlini - denne gang i powerplay - som fik udbygget til 2-0.

Herning Blue Fox - Frederikshavn White Hawks 3-2 Ishockey, Metal Ligaen

DM-kvartfinale, femte kamp

Periodecifre: 2-0, 0-0, 1-2

Mål: 1-0 Miska Humaloja (04.58), 2-0 Brett Perlini (05.31), 3-0 Mads Christensen (41.53), 3-1Daniel Olsson Trkulja (43.07), 3-2 Aleksi Halme (49.29)

Udvisninger: Herning 2x2 minutter, Frederikshavn 5x2 minutter

Tilskuere: 2073

Herning fører 3-2 i serien. Der spilles bedst af syv kampe VIS MERE

Herefter fik gæsterne lukket fint af bagtil, mens de i denne periode fik testet Macmillan Carruth en håndfuld gange. Amerikaneren stod imod presset, og midtjyderne kunne gå til første pause foran med to.

White Hawks kom ud fra omklædningen med et solidt tryk mod hjemmeholdets mål, men endnu engang var Macmillan Carruth i vejen for en nordjysk reducering. Blue Fox overtog stille og roligt kontrollen med kampen, men formåede ikke at passere Tadeas Galansky i kampens midterste periode.

Kort inde i tredje periode lignede det, at Mads Christensen havde punkteret kampen, da han bragte Herning på 3-0, men få minutter senere fik Daniel Trkulja med sin scoring til 1-3 bragt spænding tilbage i kampen. Spændingen steg da også kun et par ekstra grader i den kolde hockeyhal, da Aleksi Halme med ti minutter igen reducerede til 2-3.

Høgene satsede med to minutter tilbage hele butikken, da Tadeas Galansky blev erstattet med en ekstra markspiller, men nordjyderne fik ikke scoret det udlignende mål, som ville have sendt kampen i forlænget spilletid.

Herning Blue Fox er dermed kun en enkelt sejr fra at være i semifinalen, mens frederikshavnerne skal vinde tirsdagens hjemmekamp for at tvinge serien ud i en syvende og afgørende kamp.