Høgene har fået luft under vingerne: Troen er genoprettet i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Der var bekymrede miner hos mange White Hawks-fans, da man inden sæsonen kunne konstatere, at pengene ikke var ligeså store hos den lokale ishockeyklub, som i tidligere sæsoner.

Der var profilflugt, og de mange point blev afløst af unge og til dels uprøvede kræfter, der primært var hentet blandt Aalborg Pirates' marginalspillere. Det skabte bekymring for Frederikshavns formåen i denne sæson.

Alle dommedagsprofetierne er dog indtil videre blevet skudt godt ud af egen zone. Frederikshavn White Hawks har nemlig fundet en formel, der ser ud til at kunne løfte klubbens sportslige niveau i fremtiden. Det har de første 30 kampe i sæsonen klart understreget. Torsdagens 2-1-sejr i Gigantium over Aalborg Pirates var den foreløbige kulmination på en positiv udvikling hos White Hawks.

- Vi kan stille og roligt se, at det går i den rigtige retning. Strategien med flere unge spillere i truppen har også vist sig at gå helt som håbet. Det kan godt være, der er kampe, hvor de ikke spiller helt så meget, som de rutinerede spillere, men vi kan se, at de her gutter udvikler sig hele tiden, og det er den udvikling, som vi først og fremmest har håbet på at se, siger sportschef i White Hawks Kasper Kristensen.

Der har bestemt også været udfald undervejs i denne sæson. Blandt andet løb høgene ind i syv nederlag på stribe i oktober, og fem nederlag i streg i november og december, men spillemæssigt er White Hawks langt bedre med nu, end det var tilfældet tidligere på sæsonen.

- Det spiller bestemt også en rolle, at vores profiler er begyndt at tage mere ansvar. De producerer nu som håbet, og det gør det også meget nemmere for de unge at levere godt, så helheden er bare blevet bedre, siger Kasper Kristensen.

- Vi har arbejdet med at finde de rette kædekombinationer for at få de forskellige spillere til at præstere bedst muligt. Det virker som om, vi har fundet frem til noget, der fungerer nu. Vi kan i hvert fald se, at vores offensiv bliver bedre og bedre. Defensivt ser vi stærke ud, siger Kasper Kristensen.

Defensivt bliver man godt hjulpet på vej af Tadeas Galansky, der har gang i en meget flot sæson. Sportschefen medgiver dog, at Frederikshavn White Hawks gerne skal blive et mere stabilt spillende mandskab frem mod slutspillet.

- Et mål for resten af grundspillet er, at vi skal blive mere stabilt spillende, så vi ikke løber ind i fem-seks nederlag i træk. Det skal vi have væk, inden vi rammer slutspillet. Her nytter det ikke noget, at vi rammer sådan en negativ stime, siger sportschefen.

Glæden var stor i Frederikshavn-lejren, da man overraskende havde besejret Aalborg Pirates i den første af to nytårskampe. Foto: Bente Poder

Frederikshavn White Hawks har lige nu otte udenlandske spillere i truppen, og det antal bliver ikke øget til de tilladte ni i de kommende uger.

- Det er ikke planen, at vi henter flere udenlandske spillere i denne sæson. Vi har plads til endnu en udenlandsk spiller, fordi Michal Vagner ikke længere er en del af vores trup, fortæller Kasper Kristensen.

- Når vi ikke vælger at gå ud at hente en udenlandsk spiller mere, så er det også fordi, at vi i bund og grund helst vil satse på at udvikle vores unge spillere. Indtil videre har de vist, at de er tilliden værdig, så vi har ikke noget ønske om at hente flere spillere i denne sæson.

White Hawks hentede inden jul den lettiske back Denys Rubanik, men det udelukkende fordi, man blev nødt til at kigge mod udlandet.

- Vi var nede på seks backer, og vi vil optimalt set gerne have otte backer i truppen. Nu har vi syv backer, og det kan vi leve med, men det var påkrævet, at vi gik ud og fandt en back på det tidspunkt, forklarer Kasper Kristensen, der med stor glæde kunne notere sig en yderst velbesøgt Nordjyske Bank Arena til nytårsbraget mod Aalborg Pirates.

Det blev en yderst intens kamp, der blandt andet bød på flere badebilletter til spillere fra begge hold. Det kan du læse meget mere om på nordjyske.dk, da kampen sluttede efter avisens deadline.