Høgene missede Final4: En helt ny sæson starter nu

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks får ikke chancen for at forsvare den pokaltitel, som holdet hentede i sidste sæson. Fredagens nederlag til Herning betød, at høgene ender udenfor de fire pladser, der efter 16 spillerunder i Metal Ligaen sender de fire bedste i finaleweekenden, Final4.

- Det er superærgerligt, for vi ville virkelig gerne have været med, og jeg følte også, at sagtens kunne have vundet i dag. Men Herning lidt mere kamprytme i sig og er skarpe foran mål, siger White Hawks-keeper Mathias Seldrup.

White Hawks førte med 2-1 inden sidste periode, men var samtidig afhængig af, at SønderjyskE skulle tabe hjemme til Esbjerg, og det skete ikke, og så kunne Herning score to gange i tredje periode.

Frederikshavn havde nemlig ikke spillet kamp siden 1. november, fordi de nordjyske kommuner derefter blev lukket ned med ekstra hårde restriktioner, og derfor var det først torsdag eftermiddag, at holdet fik at vide, at de skulle på isen fredag aften.

- Det var vi helt klar til, for vi er her for at spille kampe. Vi har egentlig haft en god periode, hvor vi har kunnet træne hver dag. Men det er klart, at lige skal have fundet noget rytme igen, som de andre har af at spille fast, siger målmanden.

Kampfakta Periodecifre: 1-1, 1-0, 0-2 Mål: 1-0 Jesper Jensen (5.26), 1-1 Petter Hansson (12.54), 2-1 Joachim Blichfeldt (20.32), 2-2 Reid McNeill (46.33), 2-3 Markus Jensen (55.51) Udvisninger: Frederikshavn 1x2 minutter, Herning 2x2 minutter Tilskuere: 400

- Men vi har hygget os i vores egen lille boble i de sidste uger. VI har lavet mange sjove ting udenfor isen også, så på den måde er vi kommet tættere sammen, siger han.

Nu hvor pokaltitlen ikke længere er en mulighed - den står i stedet mellem Rungsted, Esbjerg, Aalborg og SønderjyskE - så skal Frederikshavn jagte det danske mesterskab.

- Jeg føler næsten, at vi står foran en helt ny sæson nu, så vi skal bare til at finde ind i en spillerytme igen og så gå efter at få nogle sejre. Det er en meget lang sæson endnu, siger Mathias Seldrup.

Allerede søndag skal holdet på en lang udebanetur til Herlev.