Høgene mistede terræn efter nederlag i Herning

ISHOCKEY:Fredag aften tabte Frederikshavn White Hawks vigtigt terræn i grundspillet, da vendelboerne tabte til Herning på udebane.

I 9. og 33. minut scorede henholdsvis Reid McNeill og Mark MacMillan for hjemmeholdet. Begge gange skete det i powerplay, da Kyle Hope først fik to minutter for interference. Det samme gjorde Christian Miertiz i forbindelse med andet mål.

Med nederlaget forøges skridtet op til anden- og tredjepladsen, da SønderjyskE vandt i Odense. Dermed har frederikshavnerne otte point op, hvis de vil avancere fra fjerdepladsen, inden grundspillet afrundes.