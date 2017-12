Høgene smed sejren

ISHOCKEY: Der måtte straffeslag til for at finde vinderen af Frederikshavn og Gentofte lørdag aften i Frederikshavn, men det var gæsterne fra Gentofte, der for anden dag i streg sikrede sig to point ved at være skarpest i duellerne mand til mand. 2-3 stod der på måltavlen efter overtid og straffeslag.

Foto: Henrik Bo

Og dermed blev det heller ikke den store festdag, som frederikshavnerne havde håbet, efter at både Christian Schioldan og Mads Bech havde fået pensioneret deres trøjenumre tidligere på dagen.

Fra start bar kampen tydeligt præg af, at begge mandskaber havde været ude i en hård kamp aftenen forinden. Frederikshavn havde helt tydeligt brugt mange kræfter på at sikre sig en meriterende sejr på udebane over lokalrivalerne fra Aalborg, mens Gentofte havde været tidligt oppe og på en lang tur i bus efter en sejr i overtid over SønderjyskE.

Foto: Henrik Bo

Derfor bød første periode ikke på de store muligheder - Frederikshavn var nærmest farligst de gange, gæsterne var i powerplay, men de helt åbne målchancer var der ikke i de første 20 minutter.

Der skulle en scoring til, før kampen alvor fik liv, og det var gæsterne, der kom foran.

Julius Nyqvist tog chancen i fuld fart og fra en spids vinkel. Thomas Lillie, der var tilbage i buret hos høgene efter, Christian Larsen havde stået i fredagens kamp i Aalborg, fik skulderen på med en god reaktion, men pucken fløjt højt op i luften og dumpede derpå ned bag den intetanende keeper.

Foto: Henrik Bo

Men hjemmeholdet slog hurtigt tilbage. Præcis et minut senere tog Mark Hurtubise chancen på et slagskud fra blueline, og inde foran mål kunne Nick Olesen styre pucken imellem benene på Seppänen.

Og kort efter blev det også 2-1 til hjemmeholdet, da Henrik Eriksson tog chancen på et skud fra blueline. Seppänens udsyn var blokeret, og pucken sneg sig ind ved den fjerne stolpe til det, der på det tidspunkt måtte siges at være en fortjent føring til Frederikshavn.

Foto: Henrik Bo

I tredje periode startede gæsterne naturligvis aggressivt og tvang Lille til et par gode redninger, men høgene havde også selv nogle gode muligheder i den anden ende af isen.

Men pludselig slog gæsterne til. Joonas Reikkinen forsøgte sig med et træskud ind i trafikken foran mål - Lille fik kun halvklaret, og så kunne Marko Virtala udligne med fem minutter igen.

I de sidste minutter havde begge mandskaber chancen for at vinde kampen, der lige pludselig blev et sandt chanceorgie. Men ind kom pucken ikke, og så måtte holdene ud i fem minutters overtid.

Foto: Henrik Bo

Her var Frederikshavn bedst og havde blandt andet et skud på stolpen fra Henrik Eriksson, men målene udeblev, og afgørelsen skulle altså findes på straffeslag.

Frederikshavn spiller igen 2. januar - på udebane mod Odense, der lørdag tabte hjemme til Rødovre.

Foto: Henrik Bo