Høgene snupper en spiller fra piraterne

IHOCKEY:Ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks har skrevet en to-årig aftale med den 24-årige forward Emil Marcussen. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Emil Marcussen har fået sin ishockeyopvækst i Aalborg, hvor han har været en del af Aalborg Pirates-truppen siden 2016. Han har altså både været med til at vinde pokaltitler og danmarksmesterskaber samt deltaget i Champions League.

- Vi har i hele vores strategi lagt op til, at vi gerne vil have unge spillere, som vi kan videreudvikle. I Emil Marcussen ser vi netop en spiller, der er oplagt til at være en del af det projekt vi har sat i søen i Frederikshavn, og vi har vist heroppe, at vi ikke er bange for at give de unge spillere ansvar. Det er noget af det jeg har talt med Emil om, og som har tiltalt ham i bestræbelserne på at få mere spilletid, end han har fået i Aalborg, lyder det fra Kasper Kristensen, som er sportschef hos White Hawks ifølge pressemeddelelsen.

Selv føler Emil Marcussen, at skiftet fra Aalborg til Frederikshavn netop nu er god timing for ham:

- Jeg synes, det er et fedt projekt White Hawks har fået op at stå, hvor man ikke er bange for at give de unge spillere spilletid. Der er plads til at lave en fejl, uden man ryger ud på bænken med det samme, og det tiltaler mig meget at blive en del af det. Jeg har selvfølgelig også talt med de andre Aalborg-drenge, der spiller i Frederikshavn, hvor de er gået fra knap så meget spilletid i Aalborg til masser af spilletid i Frederikshavn, siger Emil Marcussen.