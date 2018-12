Høgene sprudlede i udradering af Esbjerg

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks præsenterede sig fra sin bedste side, da Esbjerg søndag var på besøg. Hjemmeholdet hentede en stensikker sejr på 5-0 i en kamp, hvor Esbjerg aldrig kom til fadet.

White Hawks spillede en blændende første periode og kom i front efter godt seks minutter. Thomas Larsen erobrede selv pucken, som han i næste bevægelse sendte over i det lange hjørne.

En ganske særlig scoring - i hvert fald for den 23-årige målscorer selv. Det var nemlig hans første mål nogensinde i Metalligaen.

Det blev 2-0 kort tid efter. Esbjerg-målmand Mathias Seldrup tabte et ufarligt skud ud i feltet, hvor Kristian Jensen kom til og resolut fik nettet til at blafre. Men høgene var stadig ikke tilfredse. Hal-uret havde blot lige rundet de 10 minutter, da Mathias H. Mølgaard udbyggede til 3-0 på et flot skud, der sad tæt på målhjørnet.

Høgene lettede presset på speederen en smule i en målløs anden periode, som hjemmeholdet dog stadig sad fuldstændig på. Esbjerg havde svært ved overhovedet at komme ud af egen zone og havde i perioden blot to skud på mål.

Frustrationerne blev da også tydelige hos vestjyderne, der begyndte at spille med musklerne. White Hawks fik derfor i alt seks minutter til at øve powerplay i anden periode - men uden at kunne slå kapital af det,

Formstærke Cam Spiro indledte de sidste 20 minutter med at tordne pucken på Esbjergs overligger, og så var tonen slået an til en endnu en periode med høge-dominans. 4-0 scoringen kom som en naturligvis konsekvens og blev sat ind af en storspillende Evan Jasper.

Angrebene flød fortsat ned mod Esbjerg-målet, og William Boysen udbyggede til 5-0 efter et flot gennemspillet angreb, hvor Kristian Jensen leverede et fornemt oplæg.