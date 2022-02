Høgene var flyvende i Herning

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks fik tirsdag aften rejst sig på overbevisende vis efter fredagens nederlag til rivalerne fra Aalborg Pirates ved Final4.

På udebane blev det til en klar 6-1-sejr over Metal Ligaens nummer to fra Herning Blue Fox. Sejren betyder, at Frederikshavn White Hawks kravler op på tredjepladsen i tabellen to et halvt point foran SønderjyskE, der dog har spillet to kampe færre.

Sejren var samtidigt et stort skridt mod at slutte grundspillet i top-fire og dermed få hjemmebanefordel i en potentiel syvende kvartfinale. Der er 10 point ned til Esbjerg på femtepladsen. Vestjyderne har seks kampe tilbage i grundspillet, mens White Hawks har fem.

Herning Blue Fox - Frederikshavn White Hawks 1-6 Periodecifre: 0-2, 1-2, 0-2 Mål: 0-1 Radim Piroutek (01.26), 0-2 Mark McNeill (18.39), 0-3 Eemeli Räsänen (29.31), 0-4 Aleksi Halme (31.15), 1-4 Miska Humaloja (38.22), 1-5 Eemeli Räsänen (41.23), 1-6 Radim Piroutek (53.34) Udvisninger: Herning 4x2 minutter, 1x5 minutter, Frederikshavn 5x2 minutter Game misconduct: Patrick Madsen Herning VIS MERE

Der var spillet lidt mindre end halvandet minut, da White Hawks tog føringen ved Radim Piroutek. Selv om Herning vandt første periodes skudstatistik klart, blev gæsternes føring også fordoblet kort før periodens afslutning, da Mark McNeill gjorde det til 2-0.

Midtvejs i anden periode måtte Herning spille i undertal i fem minutter som af en udvisning til den tidligere White Hawks-back Patrick Madsen, der samtidigt også blev sendt tidligt i bad med en game misconduct.

Overtallet udnyttede Frederikshavn til at score to gange, da de to finner Eemeli Räsänen og Aleksi Halme bragte nordjyderne foran med henholdsvis 3-0 og 4-0.

Godt halvandet minut før anden periodes afslutning var det dog Hernings tur til at udnytte en overtalssituation, da Miska Humaloja fik reduceret til 1-4, mens Aleksi Halme sad i straffeboksen.

Al midtjysk håb om et comeback fik Frederikshavn White Hawks dog hurtigt slukket igen, da Eemeli Räsänen halvandet minut inde i tredje periode scorede sit andet mål og bragte gæsterne foran 5-1.

White Hawks' storsejr blev endegyldigt slået fast med godt seks minutter igen, da Radim Piroutek også blev dobbelt målscorer.

Næste opgave for Frederikshavn White Hawks er på fredag, hvor der venter et nyt lokalopgør mod Aalborg Pirates. Denne gang på hjemmebane.