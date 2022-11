Høgh er tilbage for fuld skrue: - Nyder hvert øjeblik

FARUM:For anden dag i træk tabte AaB 1-5 til FC Nordsjælland. Denne gang i Future Cup, og denne gang var der trods alt ikke vigtige superligapoint på spil. Derimod var der vitale kampminutter til nogle af AaB's reserver.

Blandt dem Kasper Høgh, der har haft et omskifteligt efterår. Fra at være meldt ude på ubestemt tid med en skade, er han kommet tilbage på banen i de seneste AaB-kampe.

84 superligaminutter er det blevet til i fire indhop plus en startplads i pokalsejren over Middelfart, er det samlede udbytte i denne sæsons turneringskampe for Høgh, der er kommet tilbage i AaB-varmen under Erik Hamrén.

Mandag kunne han så tilføje en scoring til meritterne. Kasper Høgh fik nemlig udlignet til 1-1 i udekampen mod FC Nordsjælland.

- Det var skønt at se bolden gå i mål. Det er efterhånden længe siden, at jeg har scoret, så rent personligt var det da en lille succes for mig. Det var nemt at prikke bolden i mål, da Ementa serverede den for mig, siger Kasper Høgh, der er hurtig til at understrege, at scoringen ikke ændrer ved, at det var en mindre god AaB-oplevelse, som han var en del af mandag.

- Det var da hårdt, at vi skulle tabe 1-5 for anden dag i træk, siger Kasper Høgh.

Angriberen er også hurtig til at påpege, at han burde have scoret mere end det ene mål, som det blev til.

- Jeg er naturligvis glad for at score, men jeg burde have scoret et par mere. Blandt andet havde jeg en chance, hvor jeg blev overrasket over, hvor god tid jeg reelt havde, siger Kasper Høgh.

En lille trøst var, at han, Anosike Ementa, Jeppe Pedersen, Oscar Linnér og Malthe Højholt var blevet i Farum efter søndagens kamp. Dermed slap de for at skulle rejse frem og tilbage søndag aften og mandag formiddag.

- Vi blev i Farum og sov på hotel, og nu kører vi med de andre hjem i bussen, siger Kasper Høgh.

Midt i tristessen over den nuværende AaB-situation er Kasper Høgh et lyspunkt på sin helt egen måde. Han bobler nemlig af spilleglæde efter den episode, som tidligere på efteråret sendte ham ud på ubestemt tid med en skade.

- Jeg er bare glad for at være tilbage, og jeg har sagt til mig selv, at jeg bare skal nyde, at jeg kan spille fodbold igen, så det har jeg tænkt mig at gøre. Naturligvis ved jeg godt, at situationen i Superligaen ikke er god for os, men for mig selv personligt, så gælder det bare om at nyde hvert eneste øjeblik, jeg får på banen, siger Kasper Høgh.

Med den spilleglæde og positivisme, som angriberen lige nu udviser, kan han måske være med til at trække hele holdet i den rigtige retning. For noget skal der ske i vinterpausen.

- Vi skal stå sammen som hold og trup. Det handler om, at vi alle må knokle røven ude af bukserne, og så ved jeg, at vi alle vil gøre alt for, at det bliver vendt i foråret. Vi vil jo bare hjælpe klubben i den nuværende situation, forklarer Kasper Høgh, der kan glæde sig over, at han fik vist, at han stadig kan score mål med sin scoring i årets sidste officielle AaB-kamp.