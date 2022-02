Høgh-erstatning er i gang i Hobro: Her er trænerens indtryk

FODBOLD:Fredag spillede Hobro den første af to kampe i Polen, hvor 1. divisionsmandskabet er på træningslejr. Det blev til en sejr på 4-3 over polske MKS Chojniczanka Chojnice trods en tidlig tomålsføring til polakkerne.

Her spillede angriberen Muamer Brajanac alle 90 minutter. Dermed fik cheftræner Martin Thomsen et godt kig på danskbosnieren, som er hentet ind fra AC Horsens for at erstatte Kasper Høgh efter skiftet til AaB.

- Det ser meget lovende ud. Han har et arbejdsraseri af en anden verden, og det var jo noget af det, som Høgh kunne bidrage med. Vi er absolut ikke gået et skridt tilbage der. Han arbejder stenhårdt, og han kommer til at spille en stor rolle. Han har givet et godt førstehåndsindtryk, fortæller Martin Thomsen.

Offensivt suppleres Hobro om ganske få uger af Mads Hvilsom på træningsplanen, hvis alt går efter planen. Den notoriske målscorer er nemlig godt på vej tilbage fra sin korsbåndsskade.

MKS Chojniczanka Chojnice - Hobro IK 3-4 Mål: 1-0 (3. minut), 2-0 (6. minut), 2-1 Mikkel "MP" Pedersen (67. minut), 3-1 (69. minut), 3-2 Mikkel "MP" Pedersen (73. minut), 3-3 Danny Amankwaa (74. minut), 3-4 Emil Søgaard (87. minut) Startopstilling, Hobro IK (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Skou Jakobsen, Frederik Dietz - Mathias Haarup, Frederik Mortensen, Oliver Thychosen, Mikkel "MP" Pedersen, Jacob Tjørnelund - Justin Shaibu, Muamer Brajanac VIS MERE

- Han må ikke komme i kontakt eller kamp endnu, men han træner benhårdt hver dag. Han ligner en, der er klar til at spille fodbold, men der er restriktioner, når han har haft den slags skade. Umiddelbart håber vi på at få ham med til træning om to eller tre uger. Det tager vi lidt hen ad vejen med fysioterapeuterne, siger cheftræneren.

Med sejren over Chojnice har Hobro vundet to træningskampe i streg. Det glæder Martin Thomsen - særligt med niveauet på torsdagens modstander in mente.

- Det er et godt hold. De viste sindssygt højt niveau i første halvleg. De havde nogle tidligere topspillere med, uden de på nogen måde var afdankede. En af dem var angrebsmakker med Robert Lewandowski i Lech Poznan. Så det var kvalitetsspillere, og derfor var det kun ekstra fedt, at vi lagde på fysisk og stod kampen igennem med en sejr til følge, siger han.

Lørdag står Hobro over for polske Unia Janikowo.